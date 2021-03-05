انخفاض عدد سكان سيول إلى أقل من 10 ملايين نسمة لأول مرة منذ 32 عاما

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انخفض عدد سكان عاصمة كوريا الجنوبية سيول إلى أقل من 10 ملايين نسمة، لأول مرة منذ 32 عاما. وقالت حكومة بلدية العاصمة سيول يوم الأربعاء الماضي إن عدد سكان سيول بلغ 9 ملايين و911 ألف نسمة في نهاية العام الماضي، منهم 9 ملايين و668 ألفا من السكان المحليين و243 ألفا من الأجانب.

ومنذ أن تجاوز عدد سكان مدينة سيول 10 ملايين لأول مرة في عام 1988، لم يسجل العدد، ولا حتى مرة واحدة، أقل من 10 ملايين نسمة خلال 32 عاما متتالية. لكنه انخفض ليقل عن 10 ملايين بسبب تراجع عدد المواليد الجدد، وزيادة الشيخوخة، وانخفاض عدد الأجانب المقيمين في سيول بسبب وباء كورونا.

وطبقا لتقرير صادر عن بلدية سيول، انخفض عدد سكان مدينة سيول في العام الماضي بنسبة 1%، أي بمقدار 99 ألفا و895 نسمة مقارنة بالعام الأسبق، منهم 60 ألفا و642 من المحليين، و39 ألفا و253 من الأجانب.

وبعد أن بلغ عدد سكان سيول 10 ملايين و290 ألفا في عام 1988، ظل ينمو حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي بسبب عمليات التحضر والتصنيع، لكنه بدأ ينخفض بعد أن بلغ ذروته عند 10 ملايين و790 ألف نسمة في عام 1992، ليقل عدد سكان سيول المحليين عن 10 ملايين في عام 2016. وفي العام الماضي، انخفض عدد سكان سيول إلى مستوى أقل من 10 ملايين بسبب تراجع عدد سكان الأجانب المقيمين في سيول بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان سيول الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و29 عاما بلغ 858 ألفا و648، محتلا بذلك أكبر حصة من إجمالي عدد سكان سيول، فيما بلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما و49 عاما 819 ألفا و52، وعدد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما و54 عاما 807 آلاف و718 نسمة.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما قد زاد بنسبة 11.4%، وهو ما يفيد بأن كوريا الجنوبية تتعرض لزيادة الشيخوخة.

وانخفض عدد الذين تقل أعمارهم 64 عاما في العام الماضي بمقدار 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2011، فيما زاد عدد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بمقدار 560 ألف شخص، لتبلغ حصتهم من إجمالي عدد سكان سيول 15.8%، بزيادة 1% مقارنة بالعام الأسبق.

وقال التقرير إن عدد الأسر في سيول بلغ 4 ملايين و428 أسرة العام الماضي، بزيادة تجاوزت 2% مقارنة بالعام الأسبق، بينما بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 2.19 فرد، بانخفاض مقداره 0.06 فرد، وذلك بسبب زيادة حصة الأسر المكونة من أقل من فردين بـ2%، لتصل إلى 63.8%.

ويمثل انخفاض عدد السكان في العاصمة سيول الاتجاه العام للسكان في كوريا الجنوبية، حيث بدأ عدد سكان كوريا ينخفض بعد أن كان قد بلغ ذروته.