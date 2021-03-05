ياسين الغسباري: المواطن العالمي

السيد/ ياسين الغسباري مواطن مغربي أمازيغي عربي يقيم ويعمل حاليا في كوريا، بعد أن ظل يعمل في عدة مجالات وفي عدة دول، وهو ما جعله يحب حياة التغيير والسفر والترحال، يصف نفسه بأنه مواطن عالمي.

ويقول إن أكثر ما أعجبه في كوريا هو ذوق وأدب الشعب الكوري، ويصف كوريا بأنها دولة منظمة وآمنة، وأن أكثر شيء ملهم في التجربة الكورية هو ثقافة التطوع، حيث إن الشعب الكوري هو الذي بنى كوريا وليس فقط حكومتها.

وأضاف الأستاذ/ ياسين أنه لم يخطط في البداية للسفر خارج المغرب، ولكن كانت زوجته تدرس في الخارج، ولذلك التحق بها وترك عمله في البرلمان المغربي، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا كانت فرصة للتأمل وللتعرف على كوريا أكثر، حيث كانت أول مرة له منذ 9 سنوات أن يبقى في بلد واحد.

كما أوضح أنه جاء إلى كوريا بالصدفة من خلال عمله في شركة دولية لديها مشروعات هنا، ومنذ عام 2017 صار يعمل حرّا في مجالات عديدة، من بينها الإنتاج الإعلامي والصحافة وتنظيم المعارض الفنية وغيرها، مؤكدا أنه دائما منفتح على الفرص الجديدة.

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