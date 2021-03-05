كوريا الجنوبية تقدم 19 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لليمن

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قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن الذي يعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب طويلة الأمد.

وقال المنسق الكوري للشؤون الدبلوماسية متعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية "هام سانغ أوك" يوم الثلاثاء الماضي إنه كشف يوم الاثنين عن خطة كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن في المحادثات رفيعة المستوى عبر الفيديو، لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعا "هام" أطراف القتال في اليمن إلى وقف استخدام القوة العسكرية من أجل حل الأزمة الإنسانية هناك، وبذل جهود لإحلال السلام الدائم.

كما تخطط كوريا الجنوبية لتوفير مساعدات من الأرز للشعب اليمني الذي يعاني من أزمة غذائية، بعد أن كانت قد قدمت أدوات تشخيص لفيروس كورونا لليمن في العام الماضي.