تمهيد الطريق لتصدير مستحضرات التجميل الكورية إلى مصر

مصدر الصورة: شركة "عرب" الاستشارية الكورية

في أعقاب اجتياح موجة الكيبوب والدراما الكورية الدول العربية منذ سنين عديدة، بدأت موجة الجمال الكورية المتمثلة في مستحضرات التجميل تجتاح المنطقة في الآونة الأخيرة.

وتحظى مستحضرات التجميل الكورية برواج كبير ليس فقط في الدول العربية بل في العالم أجمع، حيث بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل 7.57 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.1% مقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم تعرض العالم لجائحة كورونا طوال العام الماضي.

الجدير بالذكر أن حجم صادرات مستحضرات التجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 81.3% مقارنة بالعام الأسبق، بفضل زيادة صادرات منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على إبطاء شيخوخة البشرة وتخفيف جفافها.

ويدل هذا على أن صناعة مستحضرات التجميل الكورية تتمتع بقوة تنافسية عالية، وهي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث حجم الصادرات رغم أن تداعيات جائحة كورونا تضرب الصادرات المحلية الأخرى إلى حد كبير.

ووسط تزايد شعبية مستحضرات التجميل الكورية على مستوى العالم، وقعت شركة "عرب" الاستشارية الكورية مذكرة تفاهم مع شركة "آي جي دي إم" المصرية المتخصصة في التسويق والمؤتمرات والتدريبات، بشأن التعاون في تسجيل مستحضرات التجميل الكورية في هيئة الدواء المصرية وتسويقها في السوق المصرية.

وفي حقيقة الأمر، لم تتمكن الشركات الكورية لمستحضرات التجميل من تصدير منتجاتها بشكل رسمي إلى مصر رغم شعبيتها وشهرتها عالميا، وذلك نظرا لصعوبة تسجيل منتجاتها في هيئة الدواء التابعة لوزارة الصحة المصرية.

يذكر أن رئيسة شركة "عرب" الكورية "لي هيه جونغ" كانت تعمل في وزارة الخارجية، ودرست الدكتوراه في كلية الترجمة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وحصلت على شهادة للترجمة الفورية للغة العربية، ثم أدارت شركة "دكتور بوم" لمستحضرات التجميل، وهو ما سيمكنها من دعم تقدم شركات مستحضرات التجميل الكورية للسوق المصرية.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة "عرب" الكورية وشركة "آي جي دي إم" المصرية، سيتم افتتاح محلين خاصين لبيع مستحضرات التحميل الكورية في القاهرة والإسكندرية، كما سيتم ترويجها وتسويقها من خلال مواقع التسوق المصرية على الإنترنت.

وقالت "لي هيه جونغ" رئيسة شركة "عرب" الكورية إن عددا كبيرا من الشركات الكورية تجد صعوبة في التقدم إلى الأسواق العربية والأفريقية بسبب الحواجز اللغوية والفجوة الثقافية، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع شركة "آي جي دي إم" المصرية لدعم تقدم الشركات الكورية إلى تلك الأسواق.

وتجري الشركتان الكورية والمصرية مشاورات حول إنشاء شركة مشتركة بينهما في كل من كوريا الجنوبية ومصر، ليتم من خلالها تصدير أدوات التجميل والمعدات الطبية لمصر.