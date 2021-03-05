منتجات الجينسنغ الكورية تتقدم نحو سوق الشرق الأوسط

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مع توسع آفاق موجة الثقافة الكورية "هالليو"، يزداد اهتمام العالم بالأطعمة الكورية، خاصة في الدول العربية.

ووسط زيادة اهتمام شعوب العالم بالأطعمة الكورية، بدأت منتجات الجينسنغ الكورية تخطو للتقدم إلى سوق الشرق الأوسط، انطلاقا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأطعمة الكورية والمواد الغذائية الكورية تتمتع بإقبال كبير في الدول العربية، مع زيادة الوعي بأنها مفيدة للصحة، حيث شهد حجم الصادرات الكورية من المشروم والكيمتشي للإمارات في العام الماضي زيادة بنسبة 131% و26% على التوالي.

وبدأت الإمارات تهتم مؤخرا بفوائد الجينسنغ الصحية المتمثلة في زيادة قوة المناعة وإبطاء الشيخوخة وتنشيط الدورة الدموية. واستجابة لهذا الاهتمام المتزايد، سمحت الحكومة الإماراتية في أواخر العام الماضي بتسجيل منتجات معجون الجينسنغ الأحمر المركز كأطعمة صحية وظيفية، ومشروبات الجينسنغ الأحمر كأطعمة عامة.

وبفضل هذه الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة الإماراتية، تم توقيع صفقة لتصدير ما قيمته 160 ألف دولار من منتجات الجينسنغ للإمارات العربية المتحدة في معرض الخليج للأغذية الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم خاصة بتصدير 3 ملايين دولار من منتجات الجينسنغ الكورية للإمارات خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتعد الإمارات مركزا محوريا يتم من خلاله تصدير الأغذية والمنتجات الأخرى إلى دول الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تلعب الصفقات الموقعة لتصدير منتجات الجينسنغ للإمارات دورا في زيادة حجم صادراتها إلى جميع دول الشرق الأوسط.

وقد شاركت 15 شركة غذائية كورية في معرض الخليج للأغذية بمنتجاتها المختلفة، ونجحت في الحصول على صفقات للتصدير بقيمة 39 مليون دولار من المنتجات المختلفة، بما في ذلك منتجات الجينسنغ، والمشروبات، والصلصات، ومعكرونة الراميون سريعة التحضير، وعجين الأرز المطهو في صلصة الفلفل الأحمر "طوك بوكي".