(7) 실례가 많았습니다.

Tae-woo: 혹시 그 사고에 대해서 목격하신 거나 들으신 게 있습니까?

هل سمعت أو قرأت أي شيء عن هذا الحادث.

Jae-hoon: 승합차가 추락했다... 관리인한테 그 정도만 들었어요.

سمعت من حارس المكان أن هناك سيارة سقطت، هذا كل شيء.

Tae-woo: 직접 보신 건 없구요?

ولم تر أي شيء بنفسك؟

Jae-hoon: 아니, 제가 한번 잠이 들면요, 누가 업어가도 모르는 스타일이라서.

في الواقع، أنا من النوع الذي إذا نام لا يشعر حتى ولو حملني أحدهم على ظهره.

어떡해요, 죄송해요. 제가 좀 도움을 드리고 싶은데, 미안합니다.

ماذا أفعل، أعتذر. كنت أتمنى أن أساعدك. أعتذر لك.

Tae-woo: 아뇨. 괜찮습니다. 실례가 많았습니다.

لا، لا بأس. لقد أزعجتك كثيرا.

Jae-hoon: 네.

حسنا.





شرح التعبير

يمكن تقسيم تعبير اليوم إلى جزئين وهما الاسم 실례 والفعل많았습니다.

많았습니다 : من الفعل많다 بمعنى كثير.

실례 : الخروج عن حدود الأدب أو كلام أو تصرف ما خارج حدود الأدب.

ويعني التعبير실례가 많았습니다 اعتذر عن الإزعاج ويستخدم عادة للشعور بالأسف للتسبب في إزعاج شخص آخر أو التسبب في ضيق له. ويمكن استخدام 실례 في بداية أي جملة للاعتذار عن الإزعاج مقدما مثلا بصيغة 실례지만 وممكن أيضا أن يستخدم بصيغة실례하겠습니다. بمعنى "أعتذر سأضايقك قليلا".





شرح الأمثلة

지난 번에 실례가 많았습니다. 덕분에 살았습니다.

لقد أزعجتك كثيرا المرة الماضية. حُلت المشكلة بفضلك.

가.요청하신 자료 여기 찾아 놓았습니다.

나.감사합니다. 바쁘신데 실례가 많았습니다.

أ. لقد وضعت المستندات التي طلبتها هنا.

ب. شكرا لك. أعتذر على إزعاجك مع أنك مشغول.

실례지만 어느 나라 분이세요?

أعتذر ولكن من أي بلد أنت؟

실례합니다만 지나가도 될까요?

أعتذر، هل يمكنني المرور من هنا؟



