ألبوم بي لفرقة بي تي إس يحتل المرتبة السابعة في قائمة بيلبورد 200

هبة الله دهان: أملي أن أتقن اللغة الكورية
2021-03-12
#أخبار الساحة الفنية l 2021-03-08
عادت فرقة "بي تي إس" لدخول قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بفضل الكشف عن طبعة مجددة من ألبومها بعنوان "بي".
واحتل الألبوم المعاد إصداره بعنوان "طبعة أساسية" المرتبة السابعة في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات، بعد ان كان ألبوم "بي" في المرتبة الرابعة والسبعين.
2021-03-12
2021-03-15 17:07:54
2021-03-11
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