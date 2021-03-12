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ألبوم بي لفرقة بي تي إس يحتل المرتبة السابعة في قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2021-03-08

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

 عادت فرقة "بي تي إس" لدخول قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بفضل الكشف عن طبعة مجددة من ألبومها بعنوان "بي".

واحتل الألبوم المعاد إصداره بعنوان "طبعة أساسية" المرتبة السابعة في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات، بعد ان كان ألبوم "بي" في المرتبة الرابعة والسبعين.

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