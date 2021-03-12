تعيين بلاك بينك سفيرة ترويجية لزيادة الوعي بتغير المناخ

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تم تعيين فرقة "بلاك بينك" الكورية كسفيرة ترويجية لمؤتمر الجمعية العامة لاتفاقية تغير المناخ للأمم المتحدة، والذي سيعقد في مدينة غلاسكو في إسكتلندا في شهر نوفمبر القادم.

وتلقت الفرقة رسالة شخصية من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، عيّن فيها الفرقة سفيرةً ترويجية لذلك المؤتمر، حيث دعا عضوات الفرقة إلى المشاركة في زيادة الوعي بأهمية مواجهة تغير المناخ.

وكان الفيديو الموسيقي لفرقة "بلاك بينك" بعنوان "تغير المناخ في منطقتك" قد حقق إنجازا كبيرا، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدته 10 ملايين مرة.



