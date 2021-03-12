إقامة مهرجان الثقافة الكورية عبر الإنترنت في مارس





من المقرر إقامة مهرجان الثقافة الكورية "كي كون" خلال الفترة من يوم العشرين وحتى الثامن والعشرين من مارس الجاري على يوتيوب ومواقع الإنترنت الأخرى لمحبي أغاني الكيبوب داخل وخارج كوريا.

ولم تكشف اللجنة التنظيمية لهذا المهرجان عن قائمة الفنانين المشاركين فيه.

وكان مهرجانا الكي كون" اللذان أقيما في شهريْ يونيو وأكتوبر الماضيين عبر الإنترنت قد جذبا حوالي 8.45 مليون مشاهد.



