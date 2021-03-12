ⓒ Futuremain

فقد حان موعدنا للتعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة "فيوتشر مين Futuremain"، التي طورت منصة برمجية تقوم بتشخيص وإدارة مرافق المصانع.





المسؤولة في الشركة "لي شين هيه" :

تسعى شركة "فيوتشر مين 퓨처 메인" لقيادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال حلها الذي يجمع بين التكنولوجيا الهندسية الاحترافية وتكنولوجيا المعلومات. منذ تأسيسها في عام 2014، استثمرت الشركة بشكل ثابت في التكنولوجيا ذات الصلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتنمو وتصبح شركة هندسية عالمية لتكنولوجيا المعلومات. فازت شركتنا بجائزة أفضل منتج مبتكر في عام 2018، وجذبت "استثمارات السلسلة أ" بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي في أوائل هذا العام. شركة فيوتشر مين مكرسة للبحث والتطوير بهدف أن تصبح لاعبا رئيسيا في هذا المجال في المستقبل، وهو ما يشير إليه اسمها. يقوم حلنا بإعلام مديري المصانع بأي فشل غير متوقع في الآلات على الفور، حتى يتمكنوا من منع إصابة العمال ومنع المشاكل الصغيرة من التطور إلى مشاكل كبيرة.

قد تكون الصيانة التنبؤية وهندسة تكنولوجيا المعلومات غير مألوفة لدى الكثير من الناس. يمكن وصف الصيانة التنبؤية بأنها مثل فحص طبي للآلات، حيث يتم تحليل أسباب الحوادث مقدما ومنعها، بدلا من معالجة المشكلات فقط بعد حدوث مشاكل في مرافق المصنع. وقد اكتسب المدير التنفيذي للشركة "لي صون هي" خبرة في تشخيص الآلات لمدة 35 عاما، حيث قام بتشخيص منشآت الشركات العالمية في كل من كوريا وخارجها، بما في ذلك "هيون ديه" و"سام سونغ" و"إل جي"، وأيضا شركة "أرامكو" للنفط والغاز الطبيعي التي تديرها الدولة في المملكة العربية السعودية. وقد قام بتحليل البيانات ذات الصلة، وخلال هذه العملية، وجد أن الخبراء في تشخيص العيوب ليسوا كافيين في كوريا. وبالتالي قرر إنشاء شركة فيوتشر مين.





المسؤولة في الشركة "لي شين هيه" :

عندما كان عدد العمال في المصانع أكبر من عدد الآلات، كان الناس يفحصون المرافق كل يوم ويصلحون المشاكل، إن وجدت. ولكن في عصر التصنيع الآلي الذي نعيشه حاليا، فاق عدد الآلات عدد العاملين البشريين بكثير. هذا يعني أن عددا محدودا فقط من الأشخاص يجب عليهم التحقق من عدد متزايد باستمرار من الآلات، مما يجعل من الصعب عليهم إدارة الآلات بشكل منهجي. ولأن الحوادث تحدث دائما، يتوسع البحث والطلب على تكنولوجيا المصانع الذكية، مما أدى إلى ظهور الصيانة التنبؤية. من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في تقنية الصيانة التنبؤية الخاصة بنا، قمنا بتطوير منصة برمجية لتشخيص وإدارة المرافق المهنية. يراقب الحل الذي نقدمه الآلات في المصانع ويتنبأ بالمخاطر المحتملة مسبقا للمساعدة في منع وقوع أي حوادث.

أحدثت الثورة الصناعية الرابعة وظهور المصانع الذكية ثورة في الآلات والمرافق، حيث تبين أن العمل البشري كان له حدود. وإذا تم إصلاح العديد من قطع المعدات عالية التقنية بواسطة عمال بشريين، فسوف تكون هذه العملية أقل كفاءة وأقل دقة. ومن أجل مواكبة البيئة الصناعية المتغيرة، كشفت شركة فيوتشر مين عن خدمة صيانة تنبؤية متطورة تسمى "إي إكس آر بي إم ExRBM ". واستنادا إلى البيانات والمعرفة الشاملة التي تراكمت لدى مؤسس هذه الشركة في مجال هندسة التشخيص على مدار 35 عاما، يوفر الحل الذي تقدمه الشركة كفاءة وموثوقية عالية.

المسؤولة في الشركة "لي شين هيه" :

يُظهر حلنا علامات وأنماط فشل الآلة ويقترح تدابير استجابة مناسبة بناء على البيانات الضخمة وخوارزميات التعلم الآلي. على عكس حلول المصانع الذكية الأخرى التي تتميز بتكنولوجيا التعلم العميق، يقوم "إي إكس آر بي إم 이 엑스 알 비엠" من شركة فيوتشر مين بتشخيص مشكلات الماكينات التي تحدث في الوقت الحالي، وذلك باستخدام المعلومات التي تم جمعها في الوقت الفعلي، وإبلاغ الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المشكلات. قد تكون التوقعات غير صحيحة، لكن التشخيص المستند إلى بيانات الوقت الفعلي يكون دقيقا للغاية. بمعنى آخر، يضمن هذا الحل موثوقية عالية.

يقوم حل فيوتشر مين تلقائيا بتشخيص عيوب الآلات الدوارة وهي الميزة التي لم توفرها حتى الشركات العالمية، ويقوم بتحليل معلومات المنشأة التي تم جمعها في الوقت الفعلي وإخطار المديرين على الفور بأي خلل في الآلات. الحلول البديلة التي تقدمها الشركات الأخرى توضح ببساطة ما إذا كانت هناك أي مشكلة في الآلات. يستغرق الأمر أيضا وقتا لتحليل سبب المشكلة واقتراح حل مناسب لها. لكن برنامج فيوتشر مين يكشف عن نوع الفشل الذي حدث وأين نشأت المشكلة ويخبر المدير على الفور بكيفية التعامل معها. باستخدام هذا البرنامج المبتكر، يمكن للمصانع إدارة منشآتها بطريقة أسهل وأكثر أمانا. وتبحث فيوتشر مين باستمرار عن حلول أكثر فاعلية لتمكين أي شخص من إدارة الآلات غالية الثمن والمتقدمة بسهولة ويسر.

المسؤولة في الشركة "لي شين هيه" :

لقد حاولنا دمج حل الصيانة التنبؤية مع التقنيات الأخرى، بما في ذلك الواقع المعزز. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التحقق من حالة المنشأة من خلال أجهزتهم الذكية. نقدم أيضا أداة محمولة قادرة على معرفة ظروف المرافق على الفور. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمصانع الصغيرة التي تأمل في بناء نظام مصنع ذكي، يقوم مستشارنا بزيارة المصنع مباشرة ويشرح كيفية تركيب النظام. نحن نقدم هذه الخدمة الاستشارية مجانا.

الآن مر أقل من سبع سنوات على تأسيس شركة فيوتشر مين، لكنها تمكنت من ترسيخ جذورها في هذه الصناعة على خلفية خبراتها وتقنياتها العميقة. وتقديرا لجهودها في إنتاج حل الصيانة التنبؤية محليا، فازت الشركة بجائزة وزير التجارة والصناعة والطاقة في عام 2018، كما حصلت على جائزة إدارة براءات الاختراع الممتازة من الحكومة. وفي الوقت الحاضر، تقوم بتنفيذ مشروعات تجارية بالاشتراك مع شركات رائدة في كوريا وخارجها، بما في ذلك "إل جي" و"جي تي" و"نيفر"، وأيضا "كيمبر كلارك" الأمريكية.





ⓒ Futuremain

المسؤولة في الشركة "لي شين هيه" :

بدأنا بداية جيدة في عام 2021 من خلال جذب استثمارات بقيمة 4.5 مليون دولار. سنركز على البحث والتطوير لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لإنشاء تقنية مبتكرة ترضي المستخدمين. نحن نخطط لاستكشاف الأسواق الخارجية، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل بجد لنصبح شركة رائدة تقف جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية. سنركز طاقتنا على دمج التكنولوجيا الهندسية الاحترافية مع تكنولوجيا المعلومات وهي تقنية جديدة لم تكن موجودة من قبل لمساعدة الناس على العمل بأمان وسعادة أكبر. هذا هو هدفنا.

يساعد نظام الصيانة التنبؤية من شركة فيوتشر مين، الذي يتميز باستعمال البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على منع الحوادث غير المتوقعة وخلق بيئة عمل آمنة، وبالتالي زيادة إنتاجية المصانع. وتهدف هذه الشركة إلى قيادة الأسواق المحلية والعالمية من خلال حلها المميز، ونأمل أن تحقق هذا الهدف في المستقبل القريب.