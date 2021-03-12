سباق للتعريف بهان بوك الكوري عالميا





سيتم افتتاح أكبر سباق لزي "هان بوك" في كوريا، للتأكيد على روعة وجمال الثقافة الكورية للشعوب في كل العالم مرة أخرى. يُشار الى أنه هذا السباق يتميز بأسلوب إقامته، حيث إنه سيكون مثل جولة لعبة الغولف، أو سباق الأغاني المقام في كل أرجاء البلاد، والمكون من مراحل تمهيدية ومراحل نهائية، وسوف تُجري جولات السباق لمدة 3 أشهر، حتى يُقام السباق النهائي في السابع عشر من شهر يوليو في العاصمة سيول. وسوف تقام التمهيديات 13 مرة في عدد من المدن الكبرى في البلاد. والشرط المطلوب للمشاركة في السباق، هو أنه يجب على أي مشارك أن يكون عمره أكبر من 14 سنة، أي مولود في عام 2008 على الأقل.

وهذا يعني أن مختلف الفئات العمرية تستطيع المشاركة في السباق، وبغض النظر عن الجنسية، حيث يمكن للأجانب المقيمين في كوريا المشاركة أيضا. لذلك، هناك دعوة لكل العرب المقيمين في كوريا للمشاركة النشطة في هذا الحدث. وسوف يُمنح الفائزون جوائز مالية تبلغ 8،500 دولار، مع إتاحة الفرصة المشاركة في سباق في الخارج، وتذاكر الطيران وتكاليف الإقامة وغيرها، مثل إتاحة الفرصة للمشاركة في حفلة الأزياء العالمية مع بعثات دبلوماسية من 50 دولة، والمشاركة في حفلات الأزياء المقامة بمناسبة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ودول العالم. هذا يعني أن الفائزين سيقومون بأنشطة ثقافية ودبلوماسية من خلال "هان بوك" داخل وخارج البلاد. يذكر أن مثل هذا النوع من السباقات يقام بشكل متزامن في كوريا وفي فرنسا.