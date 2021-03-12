فرقة بي تي إس ضمن قائمة الفنانين الذين سيؤدون في حفل توزيع جوائز غرامي

ⓒ Big Hit Entertainment

تقرر أن تقدم فرقة "بي تي إس" الكورية، التي تم ترشيحها لجائزة غرامي الموسيقية الأمريكية المرموقة عالميا، عرضا خلال حفل توزيع جوائز غرامي لهذا العام.

وكشفت أكاديمية التسجيلات الأمريكية عن قائمة الفنانين الذين سيقدمون عروضا خلال حفل توزيع جوائز غرامي المقرر إقامته يوم الأحد القادم.

وتضم القائمة عددا من الفنانين المشاهير، بمن فيهم المطربة "كاردي بي"، والمطربة "دوجا كات"، والمطربة "بيلي إيليش"، بالإضافة إلى فرقة "بي تي إس".

وقالت أكاديمية التسجيلات في موقعها للتواصل الاجتماعي إنه من المفترض ألا يفوّت أحدٌ الفرصة لمشاهدة أداء فرقة "بي تي إس"، داعية إلى مشاهدة اللحظة التي ستنور فيها الفرقة أمسية غرامي.

وستكون "بي تي إس" أول فنان كوري يقدم عرضا في حفل توزيع جوائز غرامي بصفتها مرشحة للجائزة.

ومن جهة ثانية، تم اختيار فرقة "بي تي إس" كأعظم فنان يمثل عام 2020، وذلك ضمن قائمة "أعظم نجم البوب في العام بين عامي 1981 و2020" لشركة "بيلبورد".

وقالت "بيلبورد" إن فرقة "بي تي إس" حققت إنجازا عظيما حقيقيا في سوق البوب الأمريكية، بعد أن كانت أغاني البوب الكورية قد ظلت غير قادرة على الدخول إلى التيار الرئيسي لموسيقى البوب الأمريكية.