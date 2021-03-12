ترشيح فيلم ميناري لجوائز الأكاديمية البريطانية في 6 مجالات

ⓒ Busan International Film Festival

تم ترشيح فيلم "ميناري" لـ6 جوائز بما في ذلك أفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج وأفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وأعلنت لجنة الأكاديمية البريطانية أمس عن قائمة الأفلام المرشحة لجوائزها لعام 2021، التي سيتم توزيعها يوم 11 أبريل القادم في قاعة "ألبرت" الملكية دون حضور متفرجين.

وتُعتبر نتائج هذا الحفل معيارا لتقييم جوائز الأوسكار الأمريكية القادمة.

وفي حفل الأكاديمية البريطانية في العام الماضي فاز المخرج الكوري "بونغ جون هو" عن فيلم "الطفيلي" بجائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو.