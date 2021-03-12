هبة الله دهان: أملي أن أتقن اللغة الكورية

الطالبة هبة الله دهان، من مدينة القنيطرة بالمملكة المغربية، تدرس حاليا اللغة الكورية استعدادا للدراسة في مرحلة الماجستير في تخصص التجارة والاقتصاد، بعدما حصلت على دبلوم في التجارة الدولية خلال دراستها في المغرب حول تأثير مشتريات الشركات من الخارج على أدائها.

وتنصح "هبة" الشباب الكوريين الراغبين في زيارة المغرب بزيارة فاس المليئة بالآثار، ومدينة مراكش التي تحتوي على الكثير من المظاهر التاريخية القديمة، ومدينة شفشاون المدينة الزرقاء، وطنجة المدينة الساحلية التي يمكن للناس من هناك رؤية الساحل الإسباني.

وتقول إن أول مرة زارت كوريا كانت في عام 2019، حيث أحبت كوريا وقررت أن تعود هذه المرة للدراسة والحياة في كوريا، وأعربت "هبة" عن أمنيتها في أن تتمكن من إتقان اللغة الكورية، وأن تساعد في المستقبل في تعريف الكوريين بالمنتجات والثقافة المغربية، وتعريف المغاربة أكثر بكوريا.

وتحدثت "هبة" أيضا عن صعوبات الحياة في كوريا بما في ذلك العثور على الأكل الحلال، مشيرة إلى أنها تطبخ الطعام المغربي والكوري أيضا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



