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صنفت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" التي تصدر في هونغ كونغ أنظمة مترو الأنفاق في جميع أنحاء العالم تحت فئات مختلفة، مثل الأرخص أو الأقدم أو الأكثر ازدحاما أو الأكثر خطورة. ووفقا للصحيفة، فإن مترو أنفاق مدينة نيويورك هو الأكبر في العالم، استنادا إلى عدد المحطات، في حين أن مترو أنفاق سيول هو أكثر الشبكات شمولا، حيث يمتد طول المسار حتى 940 كيلومترا. أما مترو بيونغ يانغ في كوريا الشمالية فهو الأرخص عالميا على الإطلاق. سنتعرف على المزيد عن نظام مترو الأنفاق في كوريا الشمالية من البروفسورة "جونغ أون تشان" الأستاذة في معهد تعليم التوحيد.





الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان":

افتتح أول خط مترو للأنفاق في بيونغ يانغ، وهو خط تشولليما في سبتمبر 1973، واكتمل خط هيوكسين في عام 1978. يمتد الخطان مجتمعيْن لمسافة 34 كيلومترا. يحتوي مترو بيونغ يانغ على هذين الخطين مع 17 محطة مترو أنفاق إجماليا، لكن محطة واحدة، وهي كوانغ ميونغ، تم إغلاقها لأنها كانت بالقرب من قصر "كوم سو سان" الذي توجد فيه جثتا الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". حاليا، هناك 16 محطة تعمل. يحتوي كل قطار على ثلاث إلى خمس عربات. تعمل القطارات كل خمس دقائق خلال ساعة الذروة وكل 15 إلى 30 دقيقة خلال الأوقات الأخرى. كان ثمن تذكرة مترو الأنفاق 2 وون كوري شمالي قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الأجرة ارتفعت إلى 5 وون بعد ذلك. يمكن للمسافرين إيداع 5000 وون في بطاقات الدفع الخاصة بالمترو التي تم استخدامها منذ عام 2012. أسماء بعض محطات مترو الأنفاق تعني: التوحيد والرفيق والتحرير والانتصار، مما يرمز إلى الإنجازات الثورية للبلاد. على سبيل المثال، المحطة التي تحمل اسم "كيسون"، والتي تعني "انتصار"، هي المكان الذي ألقى فيه "كيم إيل سونغ" خطاب النصر.





لاستخدام مترو بيونغ يانغ، يشتري الركاب تذكرة ويمرون عبر باب دوّار قبل أن ينزلوا على السلالم المتحركة إلى المحطة. المصعد طويل جدا وشديد الانحدار. وتقع المسارات من 100 إلى 150 مترا تحت الأرض، مقابل 10 إلى 30 مترا تحت الأرض في سيول. وهذا يعني أن الركاب في بيونغ يانغ ينزلون إلى المترو بارتفاع مبنى سكني من 40 طابقا.





الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان":

يستغرق الوصول إلى رصيف القطار أكثر من خمس دقائق بواسطة السلم الكهربائي. السلم المتحرك شديد الانحدار، ومنحدره 40 درجة. أحيانا يتوقف السلم المتحرك قبل وصول آخر قطار. في هذه الحالة، يتعين على الركاب الجري على السلم المتحرك بسرعة. إذن، لماذا مترو بيونغ يانغ عميق جدا؟ لأن محطات المترو يمكن أن تكون بمثابة ملاجئ في حالات الطوارئ. لهذا الغرض، تم تجهيز مدخل المحطات بباب فولاذي سميك يزن حوالي 80 طنا، وهو مصمم لمنع دخول الهواء الملوث إلى الداخل. يحتوي نفق المترو على ممرات متقاطعة تقع على بعد 150 مترا. الممر المتقاطع هو نفق قصير يربط نفقين متوازيين. كما تم تثبيت درعين أو ثلاثة دروع انفجارية منفصلة في الممرات المتقاطعة. أولئك الذين زاروا بيونغ يانغ يقولون إن الجنود يتمركزون في محطات مترو الأنفاق. في الواقع، يرتدي عمال المترو زيا عسكريا. يتم اعتبار عملهم خدمة عسكرية، حيث تتمثل مهمتهم في حماية وإدارة المرافق المصممة للدفاع ضد الهجمات الجوية.





محطات مترو الأنفاق في بيونغ يانغ مزينة ببذخ. ويقدم مترو بيونغ يانغ، الذي يطلق عليه المواطنون الشماليون اسم "قصر تحت الأرض"، مشهدا فريدا للسياح الأجانب. فوفقا لموقع "تريب ادفايزر"، وهو موقع سفر يقيّم مناطق الجذب السياحي في جميع أنحاء العالم، تلقى مترو بيونغ يانغ أكبر تقييمات من بين مختلف المواقع السياحية في كوريا الشمالية.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان":

في محطات المترو، يمكن للمقيمين في كوريا الشمالية رؤية ثريات كريستالية على الأسقف على شكل قبة، وفسيفساء وجداريات جميلة، وهو شيء لا يمكنهم تجربته فوق الأرض. التصميمات الداخلية رائعة في الواقع. لهذا السبب يطلق المواطنون على المترو "قصر تحت الأرض". هذا بالتأكيد شيء مختلف تماما عن محطات مترو الأنفاق في مدن أخرى مثل واشنطن وسيول. تصف معظم اللوحات الجدارية المعروضة في المحطات الحركة المناهضة لليابان من قبل مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ" وتاريخه الثوري. القطع الفنية والإضاءة الساطعة تجعل محطات المترو تبدو وكأنها استوديوهات فنية.





عندما تم افتتاح مترو بيونغ يانغ في عام 1973، استخدمت كوريا الشمالية عربات السكك الحديدية المنتجة في الصين. وبدءا من عام 2000، تم استبدالها بعربات سكك حديدية مستوردة من ألمانيا. ومنذ يناير 2016، استخدمت كوريا الشمالية القطارات المنتجة محليا. وهذه القطارات الحديثة مجهزة بشاشات تلفزيون ومقاعد لامعة وواسعة.





الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان":

خلال المؤتمر السابع لحزب العمال في عام 2016، شددت كوريا الشمالية على الحاجة إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا كوسيلة لتحويل البلاد إلى قوة اقتصادية. وكتحقيق للنمو الاقتصادي من خلال التطور العلمي، قدمت كوريا الشمالية قطارات مترو أنفاق حديثة خاصة بها. تروج الدولة بنشاط للقطارات الجديدة، لكنها لا تشغلها طوال الوقت، حيث تعمل القطارات القديمة في معظم الحالات. على عكس القطارات القديمة التي تفتح وتغلق الأبواب يدويا، يتم تشغيل القطارات الجديدة أوتوماتيكيا. تم تجهيز العربات الجديدة بشاشات لعرض معلومات المحطة، كما تم تثبيت لوحات إلكترونية على أرصفة المحطات لإعلام الركاب بالاقتراحات والتحوطات اللازمة. القطارات القديمة فيها مقاعد مخصصة للمحاربين القدامى، أما القطارات الجديدة فقد أضافت مقاعد للحوامل والمعاقين وكبار السن، مما يعكس جهود الدولة في اتباع ثقافة مترو الأنفاق في الدول المتقدمة.

تستثمر كوريا الشمالية الكثير من الأموال في نظام مترو الأنفاق الخاص بها. وفي عام 2019، تم تحديث محطتين، كما تجديد محطتين أخريين العام الماضي.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان":

في محطات مترو الأنفاق التي تم تجديدها، تم تثبيت شاشات على الجانب الأيسر من السلالم المتحركة وتعليق العلم الذي يظهر صورة شبه الجزيرة الكورية على السقف. تعتبر كوريا الشمالية هذه الميزات الجديدة إنجازا علميا وتكنولوجيا. ومن المثير للاهتمام، أن الأكشاك والمحلات التجارية ظهرت في محطات مترو الأنفاق منذ عام 2019. في الماضي، كان للزينة في محطات مترو الأنفاق أغراض دعائية في الغالب لتسليط الضوء على الأيديولوجية الاشتراكية، ولكن حاليا هناك مناظر طبيعية ذات ألوان فاتحة ولوحات تركز أكثر على الجانب الثقافي. ولذلك توصف محطات مترو الأنفاق في كوريا الشمالية أيضا بأنها متحف تحت الأرض أو معرض فني تحت الأرض.

قام مترو بيونغ يانغ بتحسين مظهره بإضاءة أكثر إشراقا ومرافق مريحة، وكذلك شاشات عرض إلكترونية. وقد شددت وسائل الإعلام المحلية على هذا الجزء، قائلة إن بيونغ يانغ تحت الأرض تزداد شبابا.