كويكا تنشيء أول مستشفى للرعاية المركزة في العراق

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من المقرر أن تقوم الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الخارج "كويكا" ببناء أول مستشفى للرعاية المركزة في العاصمة العراقية بغداد.

وقد أقامت الوكالة الكورية في الثالث من هذا الشهر مراسم خاصة لإنشاء أول مستشفى من هذا النوع في المدينة الطبية بالعاصمة العراقية حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين.

وتخطط لبناء المستشفى المتخصص في الرعاية الصحية المركزة من أربعة طوابق فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض على مساحة سبعة آلاف متر مربع ليشمل ثماني غرف للعمليات ومائة سرير للمرضى وثلاث غرف للفحص.

وسوف يعمل فيه ستمائة وخمسة وأربعون من الأطباء والممرضين العراقيين الذين تدربوا من قبل طاقم طبي كوري.

وتتوقع الوكالة أن يسهم المستشفى الجديد في رفع تخصصية الخدمات الطبية للمرضى في الحالات الخطيرة وتخفيض نسبة وفياتهم.

كما تتوقع أن يؤثر تأثيرا إيجابيا على تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطوير التقنيات الطبية والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا في العراق.

وبهذه المناسبة قال السفير الكوري لدى العراق "جانغ كيونغ اوك" إن بناء مستشفى متخصص في الرعاية المركزة يكتسب معنى خاصا للغاية في ظل جائحة كورونا، وهو الاستعداد الاستباقي لزيادة الطلبات على رعاية المرضى في الحالات الخطيرة في عصر ما بعد كورونا.

وأضاف أن كوريا ستتجه يدا بيد مع العراق نحو مستقبل أفضل كما كانت دائما خلال الثلاثين سنة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب كويكا في العراق قدم حتى الآن حوالي ثلاثمائة وستين مليون دولار من المساعدات الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

وهذه الأيام تتعاون الوكالة عن كثب مع وزارة الصحة العراقية من أجل دعم التعامل مع جائحة كورونا وتحسين الخدمات الصحية والطبية هناك.

كما تنوي دعم مختلف مشروعات التعاون التي تبلغ قيمتها حوالي تسعة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف دولار خلال العام الجاري.