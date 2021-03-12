سامسونغ تستثمر في مصر لإنتاج أجهزة كمبيوتر للتعليم

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ستضخ شركة سامسونغ للإلكترونيات حوالي ثلاثين مليون دولار في مصر من أجل إنتاج أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة للتعليم.

وتنوي تطوير مصنعها في مصر باعتباره مركزا للصادرات ليشمل أوربا وآسيا وإفريقيا.

وسوف تضخ الشركة الكورية هذا المبلغ في مصنع بني سويف من أجل بناء خطوط إنتاج أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وتستهدف سامسونغ إنتاج كمية كبيرة منها بدءا من العام القادم، حيث من المتوقع أن تستخدم تلك الأجهزة المصنوعة في تعليم الطلاب المصريين.

وجاء ذلك بعد أن أنشأت الحكومة المصرية "لجنة إنتاج وإدارة أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة للتعليم" لإعداد المواصفات والقواعد المعنية من جهة، وتوزيع تلك الأجهزة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إيجاد أكثر من خمسمائة فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك ستقوم سامسونغ بتدريب حوالي ألف طالب مصري أيضا.

وتسعى سامسونغ إلى تعزيز مكانتها في مصر من خلال زيادة أنواع المنتجات المحلية باستثمارات إضافية. وكانت سامسونغ قد أنشأت في عام ألفين واثني عشر مصنعا خاصا لأجهزة وشاشات التلفزيون على مساحة ثلاثمائة وستة وستين ألف متر مربع في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

ومنذ شهر يوليو من العام التالي بدأ المصنع في الإنتاج، لتبلغ قيمة الاستثمارات التراكمية حوالي مائة وثلاثة وثمانين مليون دولار في عام ألفين وسبعة عشر.

ولم تهتم فقط بالاستثمارات في المرافق، بل وأيضا كرست جهودها للمساهمات الاجتماعية هناك. فبالتعاون مع وزارة التعليم المصرية قدمت مليون جهاز من أجهزة الكمبيوتر اللوحية في شهر سبتمبر من عام ألفين وثمانية عشر.

وفي شهر أكتوبر من العام التالي قدمت أيضا حوالي سبعمائة وثمانية آلاف جهاز. وبدءا من هذا العام توفر برنامج المنح التدريبية إلى عشرين طالبا في جامعة تكنولوجية مصرية.