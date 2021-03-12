مختلف الأنشطة العملية المحلية المتخصصة في بحث ودراسات الشرق الأوسط

ⓒ Institute of Middle East Studies, Center for International Area

Studies, Hankuk University of Foreign Studies

نظم فريق مشروع المعهد الإنساني والاجتماعي التابع لمعهد الشرق الأوسط في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، ندوة في الرابع من شهر مارس الحالي تحت عنوان "البعد السياسي للهجرة الناتجة عن ثورة الربيع العربي".

تجدر الإشارة إلى أن معهد الشرق الأوسط في جامعة هانكوك يعد أقدم وأعرق معهد متخصص في شؤون الشرق الأوسط في كوريا. وفي ظل جائحة كورونا نظم المعهد تلك الندوة عن بعد من خلال تقديم الأستاذ "اوم هان جين " في جامعة هالليم الكورية بحثا خاصا له حول هذا الموضوع.

يذكر أن المعهد بدأ يصدر مجلة علمية موسمية بعنوان "عصفور" منذ شهر فبراير الماضي في إطار مشروع دعم المعهد. وسيستمر في إصدار المجلة عبر الإنترنت وخارج الشبكة أيضا في كل من فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر كل عام.

وبالنسبة للنسخة الأولى منها، فقد صدرت الشهر الماضي وتتكون من ستين صفحة، وتشمل عددا من المقالات والتقارير الخاصة بالقضايا الراهنة في الشرق الأوسط إلى جانب تحركات المعهد.

ومن ناحية أخرى، نظم معهد دراسات أوربا وإفريقيا التابع لجامعة هانيانغ عرضا خاصا لكتاب بعنوان "تاريخ المرأة في الجزائر" بالتعاون مع السفارة الجزائرية لدى سيول يوم الاثنين الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض استهدف تقديم الكتاب الأخير "المرأة التي ميزت تاريخ الجزائر" للبروفسور "مصطفي خياطي" في جامعة الجزائر من أجل التذكير بالنساء اللاتي حققن إنجازات سياسية واجتماعية وثقافية في تاريخ هذه الدولة العربية.

وقال الأستاذ خياطي إنه توصل إلى فكرة تنظيم هذا العرض بمناسبة مشاركته في فعالية دولية تذكارية أقيمت احتفالا بمرور مائة عام على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس من عام ألفين وتسعة عشر في كوريا.

وقال البروفسور كيم سونغ سو مدير المعهد إن هذا المعرض ساعد القراء الكوريين على فهم دور المرأة في البلدان الإسلامية من خلال إلقاء الضوء على حياة النساء الجزائريات.