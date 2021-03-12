مرور 10 أعوام على حادث فوكوشيما النووي في اليابان

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بمناسبة مرور 10 أعوام على وقوع حادث محطة "فوكوشيما" النووي في اليابان، بدأ يتزايد الوعي بسلامة محطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية.

ورغم أن كوريا الجنوبية تشتهر بأنها دولة آمنة لم تتعرض لأي حادث نووي خطير، أكد الخبراء على أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين سلامة المحطات النووية، لأن أي حادث قد يقع في محطة للطاقة النووية سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة مدمرة.

وقد وقع حادث محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية، الموجودة في الساحل الشرقي من اليابان، نتيجة زلزال قوي بلغ 9 درجات على مقياس ريختر في شرق اليابان يوم الحادي عشر من مارس من عام 2011، وهو ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ضربت الساحل الشرقي الياباني ومحطة "فوكوشيما" النووية.

ونتج عن ذلك انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين من داخل مبنى احتواء المفاعل، مما تسبب في حدوث انفجار داخل المبنى. وأصبحت المناطق التي كانت يقطنها حوالي 88 ألف مواطن قبل الحادث، مهجورة من السكان.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد من الممكن تناول المنتجات الزراعية والبحرية والسمكية التي تم إنتاجها في الأراضي والمياه البحرية القريبة من تلك المحطة بسبب احتمال تعرضها للتلوث بالأشعة النووية.

وقد ضربت موجات التسونامي التي بلغ ارتفاعها 40 قدما مناطق الساحل الشمالي الشرقي في اليابان بعنف، وأدت إلى مصرع حوالي 16 ألف شخص، وفقدان أكثر من 2500 آخرين، وتدمير كامل لـ12 ألف مبنى.

وحتى الآن، مازالت تداعيات الحادث قائمة، حيث لاتزال اليابان تسعى للتخلص من المياه الملوثة المخزونة في محطة "فوكوشيما"، والتي يُعتقد أن حجمها سيزيد عن مليون و370 ألف طن حتى أواخر العام القادم.

وتدرس الحكومة اليابانية تسريب تلك المياه الملوثة إلى البحر، وهو ما يتسبب في زيادة القلق داخل اليابان ولدى الدول المجاورة، خاصة كوريا الجنوبية.

ويمكن القول إن وقوع حادث في محطة للطاقة النووية يعتبر بداية لكارثة طويلة المدى. فكما قلنا، مازالت تأثيرات حادث محطة "فوكوشيما" قائمة حتى بعد مرور 10 أعوام، وستظل الكارثة الناجمة عن ذلك الحادث مستمرة.

وقد أثار حادث "فوكوشيما" النووي الوعي بخطورة الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، كما أثار اهتمام مختلف دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بشأن توفير الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة النووية.

وكانت كوريا الجنوبية قد سعت لأن تكون دولة رائدة في الطاقة النووية على اعتبار أنها طاقة رخيصة وخالية من التلوث، ونتج عن ذلك تحقيق اكتفاء ذاتي في التقنيات النووية وتصدير تلك التقنيات للخارج.

ومن ثم، بلغ حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية في كوريا 160 ألفا و184 غيغا واط في الساعة، لتصل حصة الطاقة النووية من إجمالي حجم توليد الكهرباء في البلاد إلى 29%.

ولذلك، من الصعب على كوريا الجنوبية الاستغناء التام عن الطاقة النووية، ممنا يعني أنه يتوبج عليها الاستمرار في بذل جهود سياسية وتكنولوجية بشكل متزامن لزيادة أمان محطات الطاقة النووية.