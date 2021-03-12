توقعات بانضمام كوريا الجنوبية إلى الحوار الأمني الرباعي

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قال البروفسور "هوانغ جي هوان" الأستاذ في جامعة سيول وعضو لجنة تخطيط السياسات التابعة لمكتب الرئاسة الكورية، إن الحكومة الكورية تدرس إمكانية الانضمام إلى عضوية الحوار الأمني الرباعي الموسع بقيادة الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أوضحت الحكومة الكورية أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانضمام إلى عضوية الحوار الأمني الرباعي الموسع، حيث إنه لم يتم تحديد فكرة توسيع نطاق عضويته.

وقد جاء تصريح البروفسور "هوانغ" في مقال كتبه لموقع "ذا هيل" الأمريكي بالتعاون مع البروفسور "ريمان فادو" في جامعة "كينغس كوليدج لندن" البريطانية، بعنوان "كوريا الجنوبية تنظر أملا في طريقة بايدن للتعامل مع كوريا الشمالية"، حيث قال البروفسور "هوانغ" إن الحكومة الكورية تعتزم من خلال الانضمام إلى عضوية الحوار الأمني الرباعي، ممارسة نفوذها في سياسات إدارة "بايدن" تجاه كوريا الشمالية، وإظهار إرادتها لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وأضاف "هوانغ" إن كوريا الجنوبية لم يكن لديها أي مبرر للانضمام إلى الحوار الأمني الرباعي المعروف باسم "كواد"، والمضاد للصين، خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"، لكنه أشار إلى أن حكومة "بايدن" الأمريكية الجديدة ترغب في إحداث تغيير في مفهوم الحوار، ليكون تكتلا بين الدول التي لديها أفكار متشابهة.

وقال إن هذا الاتجاه الجديد لإدارة "بايدن" الأمريكية يتوافق مع مصالح الحكومة الكورية التي تريد أن تستغل الانضمام لـ"كواد" كوسيلة لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والحصول على تأييد واشنطن لسياساتها الخارجية.

ويذكر أن الحوار الأمني الرباعي "كواد" هو حوار استراتيجي للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، ويهدف إلى كبح جماح الصين. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة ترغب في تنمية الحوار ليصبح مثل حلف الناتو، في قارة آسيا أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتتفق الدول الأعضاء الأربع في "كواد" من حيث المبدأ على أن يكون "كواد" تكتلا ضد التوسع الصيني، لكنها تتباين من حيث التفاصيل، حيث تسعى الولايات المتحدة لإبقاء الصين تحت السيطرة إلى مستوى الإغلاق، فيما تتخذ أستراليا والهند موقفا حساسا بهذا الشأن نظرا لضخامة حجم تجارتيهما مع الصين.

وتحاول إدارة "بايدن" توسيع نطاق الحوار الأمني الرباعي رغم أنها تعترض على سياسات "أمريكا أولا" التي انتهجتها حكومة "ترامب". ويرجع السبب في ذلك إلى أن "بايدن" يتخذ موقفا أشد صرامة من "ترامب" بشأن الصين، وأن "كواد" يتوافق مع السياسات الخارجية لإدارة "بايدن" الهادفة إلى تعزيز التحالفات والتعددية.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحوار الأمني الرباعي الموسع، أي "كواد بلاس" يهدف على المدى الطويل إلى إنشاء تكتل أمني في آسيا بحيث يكون مشابها لحلف الناتو، من خلال انضمام الدول الرئيسية في المنطقة، بما فيها كوريا الجنوبية.

وكانت حكومة "ترامب" قد وصفت توسيع الحوار الرباعي بأنه سابق لأوانه.

وقال البروفسور الكوري "هوانغ جي هوان" إن مقاله لا يمثل موقف الحكومة الكورية بل هو رأيٌ شخصي بصفته عالم أكاديمي، لكن مقال "هوانغ" يشير في الواقع إلى احتمال حدوث تغير في موقف الحكومة الكورية بشأن الانضمام إلى كواد.