كوريا والولايات المتحدة تتوصلان لاتفاق بشأن تكاليف الدفاع

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توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بشأن حصة سيول من التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته يوم السابع من مارس الجاري إن الجانبين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن اتفاقية الإجراءات الخاصة الحادية عشرة التي تنص على المبلغ الذي ستدفعه كوريا الجنوبية مقابل بقاء 28 ألفا و500 جندي من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية. وأضافت الوزارة أن الجانبين سيصدران إعلانا وسيؤكدان موافقتهما الأولية بعد استكمال الإجراءات الداخلية.

وجاء هذا الاتفاق بعد مرور 46 يوما من انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وبعد فترة طويلة من تعرض التحالف بين البلدين للركود نتيجة للضغوط التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" للحصول على زيادة كبيرة في حصة كوريا من التكاليف الدفاعية.

وأكدت الخارجية الكورية أنها ستقوم بتعزيز التحالف والموقف الدفاعي المشترك مع واشنطن، اللذين يعتبران محورا رئيسيا لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، من خلال توقيع الاتفاقية بشكل رسمي في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق مبدئي في المفاوضات الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع. وأضافت أن الزيادة في حصة كوريا الجنوبية من التكلفة كانت "ذات مغزى"، ووصفت ذلك بأنه يعكس التزام إدارة بايدن بتنشيط وتحديث التحالفات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم لتعزيز الأمن والازدهار المشترك.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستدفع كوريا الجنوبية تريليونا و183.3 مليار وون هذا العام، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بالاتفاقية السابقة، وستستمر صلاحية الاتفاقية الجديدة حتى عام 2025.

كما تنص الاتفاقية على أن يتم تحديد معدل زيادة سنوية في حصة سيول من تكاليف الدفاع تماشيا مع معدل الزيادة في الميزانية الدفاعية لكوريا الجنوبية، اعتبارا من العام القادم.

وكان كبير المفوضين الكوريين "جونغ أون بو" قد قام بزيارة لواشنطن منذ الخامس من مارس الجاري لإجراء مفاوضات مع نظيرته الأمريكية "دونا ويلتون"، وهي المرة الأولى منذ عام كامل التي يتم فيها عقد المفاوضات وجها لوجه بسبب كورونا، وقد توصل الجانبان في تلك المفاوضات إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق في شهر مارس من العام الماضي يقضي بزيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع لعام 2020 بنسبة 13.6%، لكن المفاوضات تعثرت بعد أن رفض الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" ذلك الاتفاق، داعيا كوريا الجنوبية للمساهمة بخمسة أضعاف مدفوعاتها السابقة.

ومن المرجح أن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل الاتفاق وتوقيعه يوم السابع عشر من مارس الجاري في أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" لكوريا الجنوبية. وسوف تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الكوري عليها.

ومع تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الذي يضع أولوية في سياساته الخارجية على التحالف والتعددية، بدأت علاقات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشهد انفراجة جديدة بعد تعرضها لفوضى من حيث طبيعتها ومعناها في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".