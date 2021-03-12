ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي بعد بدء عمليات اللقاح ضد كورونا

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مع تفجر رغبة المستهلكين في الاستهلاك، التي تم قمعها حتى الآن، تجاوزت مبيعات نهاية الأسبوع في صناعة التوزيع في مارس المستوى الذي كان عليه قبل فيروس كورونا. وكانت قد سجلت ثلاث متاجر محلية زيادة حادة في المبيعات في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مارس. وتشير أحصاءات صناعة التوزيع إن رغبة الناس في الاستهلاك التي تم قمعها حتى الآن قد انفجرت مع تلبية التوقعات الخاصة بفاعلية لقاح فيروس كورونا المستجد في طقس الربيع الدافئ.

يُذكر أنه خلال الفترة من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري، ارتفعت مبيعات متجر هيون ديه متعدد الأقسام بنسبة 109.8% عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى من مارس العام الماضي، والتي كانت بداية أزمة كورونا 19، وحوالي 26.5% مقارنة بشهر مارس 2019. وفي متجر لوتي متعدد الأقسام، زادت المبيعات بنسبة 82% مقارنة بأول عطلة نهاية أسبوع في مارس من العام الماضي، وخاصة زادت مبيعات مستحضرات التجميل والسلع الفاخرة ومستلزمات الأطفال بشكل ملحوظ. يُشار الى أنه كان هناك استهلاك انتقامي في العام الماضي، لكنه تركز بشكل أساسي في سوق السلع الفاخرة، ومع ذلك، اعتبارا من هذا الشهر، يظهر الاستهلاك الانتقامي في جميع المجالات بالإضافة إلى السلع الفاخرة والكمالية. وهذا يرجع إلى حقيقة أن الطبقة الوسطى وعامة الناس، الذين قمعوا الرغبة في الاستهلاك خلال العام الماضي بسبب كورونا 19، يفتحون أيضا محافظهم بشكل جدي. ولأنه من غير الممكن إجراء تجمعات أو السفر إلى الخارج أو مشاهدة العروض الفنية، فإن الإحباط من عدم القدرة على مغادرة المنزل، ومقدار الأموال الإضافية الناتجة عن عدم الخروج، يدعم الاستهلاك الانتقامي للمستهلكين.

في نفس السياق، فإن الوضع في البلدان الأخرى هو نفسه. وفي اليوم الثالث من هذا الشهر، أفادت وكالة بلومبرغ بأن مدخرات الأسر في الولايات المتحدة والصين واليابان وأوربا قد زادت بحوالي 2.9 تريليون دولار منذ فيروس كورونا. وقالت الوكالة إنه "إذا عادت الحياة اليومية إلى طبيعتها، فإن المدخرات المتزايدة ستكون مصدرا للاستهلاك الانتقامي".

ومن المتوقع أن يكون هذا الاستهلاك الانتقامي في العديد من المجالات مثل، السفر. حيث تُشير الأحصاءات الى أن حجوزات الفنادق الشهيرة وأماكن الإقامة الشهيرة في جزيرة جيجو في شهري يونيو ويوليو قد أغلقت بالفعل.