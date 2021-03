فوز شركات الإعلانات الكورية بجوائز متعددة في مهرجان الإعلان الأسيوي

ⓒ HSAD

فازت شركات الإعلانات الكورية المحلية الرئيسية بعدد من الجوائز في مهرجان الإعلان التمثيلي الأكثر شهرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المعروف بــ "Spikes Asia". وكانت قد حصلت شركة "Cheil Worldwide"، وهي شركة إعلانات تابعة لمجموعة Samsung، على 8 جوائز رئيسية، بما في ذلك جائزة ذهبية و4 فضية و3 برونزية، في هذا المهرجان الإعلاني. وايضاً فازت حملة "Feel the Rhythm of KOREA" التابعة لمنظمة السياحة الكورية بالجائزة الفضية في فئة الموسيقى. وقد تلقى هذا الفيديو الترويجي الذي أنتجته منظمة السياحة الكورية العام الماضي تحت عنوان "اشعر بإيقاع كوريا" (Feel the Rhythm of KOREA)، ردودا ساخنة حول العالم. وكانت قد أعلنت شركة HS Ad للإعلانات، والتي أنتجت إعلانا لحملة منظمة السياحة الكورية "Feel the Rhythm of Korea"، عن أن هذا الفيديو الترويجي قد فاز بالجائزة الفضية في فئة الموسيقى في سبايكس آسيا في الرابع من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء هذه الحملة لحثّ الأجانب على زيارة كوريا بعد كورونا 19، ووصلت عدد مرات المشاهدة للفيديو إلى أكثر من 600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وخدمة الشبكات الاجتماعية (SNS) خلال 4 أشهر من نشرها على قناة يوتيوب الرسمية لمنظمة السياحة العام الماضي. وعلقت "إميلي بول"، رئيسة لجنة تحكيم Spikes Asia Music Division، قائلة: "إن الرقص الفكاهي والموسيقى التقليدية المثيرة التي تكشف بشكل رمزي ما تريد كوريا إظهاره، جنبا إلى جنب مع المناظر الطبيعية الجميلة في كوريا، قد أسفرت عن نتيجة جيدة"

تجدر الأشارة الى أن الأغنية المستخدمة في هذا الفيديو مبنية على موسيقى البانسوري، وهي موسيقى كورية تقليدية، وليست موسيقى الكيبوب المحبوب في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، تم تقييم هذه الحملة على أنها تساهم بشكل كبير في إظهار جاذبية الوجهات السياحية الكورية، مع إضافة الرقص الممتع والألحان المُبهِجة للموسيقى التقليدية. وقد أعجب هذا الفيديو الترويجي ليس فقط الكوريين ولكن أعجب الأجانب أيضا. وفي الوقت نفسه، حصلت "INNOCEAN Worldwide"، وهي شركة إعلانية تابعة لمجموعة هيون ديه موتور، على تمثالين برونزيين في القطاع الرقمي. وأعلنت سبايكس آسيا، التي تقام كل سبتمبر في سنغافوره، عن الفائزين عبر الإنترنت من خلال الفحص غير المباشر من فبراير من هذا العام بعد إلغاء الحدث بسبب انتشار كورونا 19 العام الماضي.