تدشين خدمة الدردشة النصية الجديدة للسياحة الداخلية

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بدأت أمس الثلاثاء خدمة الدردشة النصية الجديدة تحت عنوان "معلومات الترجمة السياحية: اتصل بالرقم 1330"، التي توفر معلومات عن السياحة الداخلية على مدار 24 ساعة للسائحين المحليين والأجانب من قبل منظمة السياحة الكورية. ويُشار الى أن هذه الخدمة التي يتم تقديمها وفقا للاتجاه القائل بأن التواصل عبر النص بدلا من الصوت أصبح سائدا بشكل تدريجي، تعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، تماما مثل الخدمة الحالية عبر الهاتف.

ويتم توفير خدمة الدردشة النصية هذه بخمس لغات، بما في ذلك الكورية والإنجليزية واليابانية والصينية المبسطة والتقليدية. وتتميز الاستشارة من خلال الدردشة النصية بميزة أنه يمكن مشاركة الصور أو عناوين الملفات على الإنترنت في الوقت الفعلي، وليست هناك حاجة لتسجيل محتويات الخدمة.

الجدير بالذكر أنه في خدمة الاتصال الهاتفي ليس من السهل تذكر المعلومات إلا إذا قمت بتسجيل المكالمة، ولكن من المتوقع أن تكون خدمة الرسائل النصية أكثر فائدة للمسافرين لأنه سيمكنهم التحقق من المعلومات الضرورية في أي وقت. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية، والذين تم تهميشهم من الخدمة الحالية التي تم توفيرها فقط عبر الهاتف، تلقي معلومات سياحية في الوقت الفعلي.

يذكر أنه يُمكن الوصول إلى خدمة الدردشة هذه من خلال النقر على أيقونة استشارات السفر على تطبيق الهاتف المحمول باسم"대한민국 구석구석"، وموقع إنترنت "누리집" (korean.visitkorea.or.kr)، والبحث عن "1330 معلومات سياحية" على تطبيق كاكاو توك (KakaoTalk). وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن استخدام تطبيق اللغة الأجنبية لمنظمة السياحة الكورية، "VisitKorea"، و LINEوFacebook messenger. وقال جونغ تشانغ اوك، رئيس قسم صناعة السياحة في منظمة السياحة، "أنه إذا تم الحصول على معلومات من خلال مستشار محترف والتحقق من الوجهة المخطط لها وجدول السفر، فسيكون المستخدمون قادرين على الاستمتاع برحلة أكثر إرضاء".