ترتيبات لإنطلاق مهرجان جيجو لإشعال النار في الحقول

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من المتوقع أن يتم البث الحي لمهرجان النار في الحقول في مدينة جيجو لعام ألفين وواحد وعشرين عبر الإنترنت باستخدام التقنيات المتقدمة، وهذا المهرجان عبارة عن تطلع إلى تحقيق أمنيات العام الجديد من خلال حرق المرتفعات الواسعة. وصرحت بلدية جيجو أمس بأن فعالية إشعال النار في مرتفع "سيبيول" التي تمثل أكثر الفعاليات الجديرة بالمشاهدة في المهرجان سيتم بثها بثا حيا عبر الإنترنت إلى مختلف أنحاء العالم. وسيتم بث الفعالية باستخدام تقنية الواقع المعزز مما سيوفر فرصة لمشاهدة مشاهد إشعال النار بشكل واقعي عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية الواقع المعزز من المحتويات الغامرة، وهي تقنية لإظهار الأمور التي لا يمكن حدوثها في الواقع عبر شاشة بشكل واقعي، من خلال إضافة الصور الافتراضية إلى الصور أو الخلفيات في العالم الواقعي. وتنوي بلدية جيجو بعد ذلك بث رقصة "تيبيونغ 태평" الكورية التقليدية باستخدام هذه التقنية أيضا تعبيرا عن معاني السلامة والأمان التي يحملها مهرجان إشعال النار في الحقول.

يُشار الى أن رقصة تيبيونغ يتم من خلالها التعبير عن أمنيات الحصاد الوافر والسلام والازدهار في البلاد. ومن المقرر أن تبدأ فعالية إشعال النار في الساعة السابعة من مساء يوم السبت القادم. وبهذه المناسبة قال "اوه سو وان 오수원 " مدير قسم الترويج للسياحة في بلدية جيجو إن مواطني جيجو والسياح أيضا يمكنهم تجربة مختلف فعاليات المهرجان الرائعة ولو بشكل غير مباشر في بيوتهم ومع أفراد أسرهم وأصدقائهم. ومن المقرر أن تقام فعاليات مهرجان هذا العام عبر الإنترنت وعن بعد من أجل منع نشر فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن مهرجان جيجو لإشعال النار في الحقول هو عبارة عن ترجمة حديثة لثقافة زراعة الماشية قديما هناك، والتي كان يتم من خلالها إشعال النار في الأعشاب القديمة وقتل الحشرات الضارة من أجل تربية الماشية، بما في ذلك البقر والخيل. وقد ظل يقام سنويا منذ عام 1997، لكنه لم يُقَم في عام 2011 بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية، وأيضا في العام الماضي بسبب وباء كورونا.