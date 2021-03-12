قلق بشأن زيادة استخدام الكلمات العامية في الحياة اليومية

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اظهرت نتيجة مسح أن تسعة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جربوا صعوبات لأنهم لم يعرفوا معاني الكلمات الواردة في الصحف أو البرامج الإذاعية. كما اعتقد خمسة من بين كل عشرة كوريين أن الشعب الكوري يستخدم كلمات إساءة أو كلمات عامية في الحياة اليومية. وكان قد أعلن مجمع اللغة الكورية الوطني يوم أمس عن نتيجة المسح الذي اُجري حول وعي المواطنين باللغة الكورية لعام ألفين وعشرين والذي أجراه على خمسة آلاف شخص بالغ من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما وتسعة وستين عاما. وأجاب تسعة وثمانون بالمائة منهم بأنهم جربوا صعوبات نتيجة لعدم معرفتهم بمعاني كلمات الصحف والبرامج الإذاعية. كما قال ثلاثة وخمسون بالمائة منهم إنهم جربوا ذلك في بعض الأحيان، بينما قال ستة وثلاثون بالمائة منهم إنهم جربوا ذلك مرارا وتكرارا. خاصة زادت نسبة المجيبين بمواجهة الصعوبات مرارا وتكرارا بواحد وثلاثين بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وحول العبارات التي جربوا صعوبات في فهمها أجاب ثلاثة وخمسون بالمائة منهم بالمصطلحات المتخصصة، بينما أجاب ستة وأربعون بالمائة منهم بالكلمات الصينية الصعبة، وأجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بالكلمات الجديدة.

حلل المجمع هذه الظاهرة قائلا إنها أصبحت بارزة نتيجة لتفشي فيروس كورونا في العام الماضي. وأوضح مسؤول في المجمع أن المواطنين يشعرون بصعوبات في فهم المصطلحات المتخصصة المتعلقة بجائحة كورونا، مثل "عزل كوهورت 코호트"، و"إير كورتن 에어 커튼"، و"فحص بي سي آر PCR"، وبعض الكلمات الصينية ذات الصلة. وحول مستوى الصعوبة في فهم الكلمات المستخدمة في الأجهزة العامة، أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بأن الكلمات سهلة الفهم، بينما أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بأنها صعبة. وحول النقاط التي يتوجب تحسينها، اختار واحد وخمسون بالمائة منهم استخدام الجمل المعقدة والطويلة التي من الصعب فهمها، بينما اختار ثمانية وأربعون بالمائة منهم استخدام الكلمات الصعبة بما في ذلك الكلمات الصينية الغريبة.

كما أجاب سبعة وأربعون بالمائة منهم بأن المواطنين الكوريين يستخدمون كلمات إساءة، بينما أجاب ثمانية وأربعون بالمائة منهم بأنهم يستخدمون اللغة العامية. وحول الأسباب في استخدام كلمات الإساءة أو العامية، أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم باستخدامها للتعبير عن المشاعر السيئة، بينما أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم باستخدامها كعادة، وأجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم باستخدامها للتعبير عن الألفة والقرابة. وبالمقارنة مع مسح عام ألفين وخمسة، انخفضت نسبة الإجابة باستخدامها التعبير عن المشاعر السيئة انخفاضا كبيرا من ستة وخمسين بالمائة إلى ثلاثة وثلاثين بالمائة، بينما ارتفعت نسبة الإجابة باستخدامها كعادة ارتفاعا كبيرا من واحد بالمائة إلى ثلاثة وعشرين بالمائة.

وقال المجمع أن كلمات الإساءة أو العامية انتشرت بسهولة في ظل تعميم التواصل عبر الإنترنت وتعرض المواطنين لهذه الكلمات في حياتهم اليومية مما أسفر عن زيادة مستخدمي هذا النوع من الكلمات دون إدراك للمشاكل. كما بلغت نسبة المجيبين بأنهم يهتمون باللغة الكورية خمسة وخمسين بالمائة لتزيد بالمقارنة مع ستة وأربعين بالمائة في عام ألفين وعشرة، وثلاثة وخمسين بالمائة في عام ألفين وخمسة عشر. خاصة أعرب تسعة وسبعون بالمائة منهم عن الاهتمام بالكلام بينما أعرب أربعة وسبعون بالمائة منهم عن الاهتمام بآداب اللغة.