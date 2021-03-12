حراك وسط جماعة محبي الكي بوب حول العالم للتعامل مع أزمة تغيُر المناخ

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محبو الكي بوب في أنحاء العالم بمن فيهم جماعة "آرمي" محبي فرقة بي تي إس وجماعة "بليك 블링크" محبي فرقة بلاك بينك، وجماعة "إكسويل 엑소엘" من محبي فرقة إكسو، بدؤوا يجمعون قواهم من أجل حراك جماعي حقيقي عبر المنصة الرسمية الخاصة بحماية الكرة الأرضية. حتى الآن كان من غير النادر أن يصدر محبو الكي بوب أصواتهم الفردية أو يتبرعوا بأموال لقضية تغير المناخ، لكنهم جمعوا قواهم من أجل الحراك الجماعي هكذا لأول مرة. وخلال السنوات القليلة الماضية أصبح جمهور الكي بوب من صناع الرأي العام حول مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية وبدؤوا في ممارسة نفوذهم مرة أخرى. وقد بدأت "جماعة كي بوب من أجل الكرة الأرضية" المتمثلة في منصة حراك المناخ التي يقودها محبو الكي بوب في القيام بأنشطتها الفعلية في بداية هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن المنصة انطلقت رسميا بمناسبة اليوم العالمي للحيونات البرية الذي صادف الثالث من هذا الشهر. وذلك من أجل إصدار صوت بالتعاون مع محبي الكي بوب في جميع أنحاء العالم، للحث على التعامل مع أزمة المناخ حتى الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيُعقد في بريطانيا في نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن هذه المنصة تديرها الطالبة الجامعية الإندونيسية "نور الشريفة " التي تحب فرقة إكسو. وقالت نور إن الكثير من محبي الكي بوب في مختلف أنحاء العالم قد أعربوا عن تأييدهم لهذا الحراك ونية المشاركة فيه. وأضافت أن معظم محبي الكي بوب هم من جيل الشباب الأكثر تعرضا لآثار التعامل مع أزمة المناخ الحالية، مؤكدة على أن الحراك الرامي إلى عدالة المناخ يخدم مستقبلنا. وتخطط جماعة محبي الكي بوب من أجل الكرة الأرضية للتعاون والتضامن فيما بينهم من أجل ممارسة نفوذهم في هذا الموضوع الحيوي.

وحتى الآن، واصلت مختلف جماعات محبي الكي بوب القيام بأنشطة متنوعة منادين بالتعامل مع أزمة المناخ. فمثلا، احتفالا بمرور ستة أعوام على بدء نشاط فرقة "سيفنتين 세븐틴 " قامت جماعة محبي الفرقة "كاروت 캐럿" بحملة لجمع التبرعات من أجل استعادة الغابة التي احترقت مؤخرا في مقاطعة كانغ وان. كما قامت فرق آرمي وبلينك وإكسويل وغيرها من جماعات محبي الكي بوب بحملات لجمع التبرعات من أجل مساعدة المتضررين من الفيضانات والأعاصير التي ضربت تايلاند والهند والفلبين وإندونيسيا خلال السنوات القليلة الماضية. كما برزت مشاركة محبي الكي بوب في أنشطة حماية الحيوانات البرية والتنوع البيئي، حيث تدير جماعة "مون بيبي 몬베베 " لمحبي فرقة مونستر إكس 몬스터 X موقعا على الإنترنت بعنوان مملكة إم إكس MX للحيوانات من أجل تسجيل التبرعات المقدمة إلى جماعات حماية الحيوانات. كما قامت جماعة أرمي لمحبي بي تي إس بالعديد من حملات جمع التبرعات المالية من أجل مساعدة الحيوانات التي تتتعرض لأزمة الاندثار باسم أعضاء الفرقة في مختلف الأيام التذكارية.

وقال البروفسور لي كيو تاك 이규탁 في جامعة جورج ميسون كوريا 조지메이슨 إن المحبين المخلصين موجودون في سوق البوب الغربي إلا أنه لم تظهر مثل هذه الظاهرة في مجال واحد. وأوضح أن نشر وحفظ ثقافة جمهور الكي بوب في النطاق الدولي متجاوزة النطاق الوطني ميزة خاصة ومتفردة. وتستهدف جماعة الكي بوب من أجل الكرة الأرضية بناء منصة يمكن لمحبي الكي بوب في جميع أنحاء العالم من خلالها تعلم ومناقشة أزمة المناخ والمشاركة معا في الحراك من أجل عدالة المناخ بغض النظر عن العرق والنوع والعقيدة. وقالت نور إنه إذا شارك حوالي مائة مليون محب لموجة الثقافة الكورية الشعبية هالليو معا في حراك المناخ، فسوف يمكنهم إصدار أقوى صوت من أي جماعة أخرى، متمنية مشاركة المزيد من المحبين في المنصة للاستمتاع بالكي بوب فوق الكرة الأرضية الصالحة للعيش فيها.