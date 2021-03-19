ⓒ amuse travel

تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "أميوز ترافِل Amuse Travel" التي تقدم خدمات السفر المتخصصة للمعاقين وضعاف الحركة، وعنها يحدثنا مديرها التنفيذي "أوه صو يون".





مديرالتنفيذي "أوه صو يون":

تأسست شركة "أميوز ترافِل 어뮤즈 트래블" في أكتوبر 2016 بهدف خلق بيئة مواتية حيث يمكن لأي شخص السفر بسهولة ويسر. باستخدام خدمتنا، يمكن للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار، أو أشخاص كبار في السن، أو ضعفاء أو معاقون أو ذوو صعوبات جسدية أو عقلية، السفر بأمان وراحة.

ظل السيد "أوه" يأمل دائما في أن يفعل شيئا ذا مغزى للمجتمع. وفي أثناء عمله كموظف مكتبس، انخرط في أنشطة تطوعية، لكنه اعتقد أن ذلك لن يكون كافيا. وبالتالي قرر إنشاء وكالة سفريات للمحرومين اجتماعيا، بناء على فكرة طرحها أحد معارفه الذين شاركوا معه في الأعمال التطوعية. وتسعى شركته إلى توفير سفر بدون عوائق، حيث يتم التغلب على الحواجز المادية والمؤسسية، لكي يتمكن ذوو الإعاقة والذين يعانون من صعوبات في التنقل، بمن في ذلك كبار السن والضعفاء، من السفر بحرية ودون أي قيود. وخلال فترة عاميْن، أنفق السيد "أوه" كل أمواله الخاصة التي تبلغ 90 ألف دولار في حوالي 80 جولة مع المعاقين، لتطوير باقات سفر يمكن لأي شخص الاستمتاع بها.

مديرالتنفيذي "أوه صو يون":

لقد قمنا بزيارة العديد من الأماكن حتى الآن. نتيجة لذلك، قمنا بجمع بيانات شاملة حول ما يصل إلى 100 موقع سياحي. تتضمن تلك البيانات معلومات حول المنحدرات، وظروف الأرض، وحجم المرافق، وما إذا كان هناك سلالم، وما إذا كانت هناك حمامات يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، بما في ذلك الكراسي الكهربائية، في تلك المواقع. أعتقد أننا جمعنا مثل هذه المعلومات حول أكثر من 40% من المواقع السياحية في كوريا. نواصل زيارة مختلف الأماكن للحصول على مثل تلك البيانات ذات الصلة. واستنادا إلى البيانات، نوفر حزم رحلات خاصة بنا أكثر أمانا ومتعة، لأنها مصممة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يجد المعاقون والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة، صعوبة في استخدام حزم السفر العادية. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال الصغار والنساء الحوامل. فالمنحدرات والمطبات على الطرق، والأرض غير المستوية، لا تعتبر في الحقيقة مشكلة للناس العاديين، لكنها تشكل حاجزا رئيسيا أمام الفئات الضعيفة. ولذلك توفر شركة "أميوز ترافِل" حزم جولات متخصصة لهم. بالنسبة للسائحين ضعاف البصر، على سبيل المثال، توفر بعض الحزم أشياء يمكن شمها أو سماعها أو لمسها بدلا من رؤيتها، كما يرافق مترجم للغة الإشارة ضعافَ السمع لتوصيل معلومات السفر إليهم بشكل صحيح. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو، تقدم الشركة خدمات سفر تركز على برامج التجربة.

مديرالتنفيذي "أوه صو يون":

لركوب دراجات السكك الحديدية في متنزه نهر "ناك دونغ" في "كيم هيه"، نساعد المعاقين جسديا على ارتداء أحزمة المقاعد وتزويدهم بمقاعد أكثر راحة بالتعاون مع المسؤولين هناك. من أشهر دورات السفر للمكفوفين دورة "الطريق المائي" في "تشون تشُن"، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بالزوارق على طول ضفاف البحيرات. تمتلئ مدينة "تشون تشُن" الواقعة على ضفاف بحيرة بروائح طبيعية، تشمل رائحة المياه والغابات، وأيضا أصوات الحيوانات وأصوات القوارب الهادئة التي تملأ الجو. السياح المكفوفون يحبون هذه العناصر. في غضون ذلك، لركوب قارب في النهر هناك، قمنا بترتيب مسار للتجديف يمكن للأشخاص المعاقين استعماله بسهولة.

بالإضافة إلى تطوير وتقديم حزم الرحلات، قامت شركة "أميوز ترافِل" بجمع بيانات حول الطرق والمرافق السياحية لمن يجدون صعوبة في السفر، حيث تجمع بيانات في أثناء إجراء عمليات التفتيش في الموقع أو خلال السفر مع السياح. ونتيجة لذلك حصلت الشركة على حوالي 100 ألف من معلومات التنقل ذات الصلة بالفئات الضعيفة. تستخدم الشركة تلك البيانات في حزم السفر الخاصة بها، ومن خلال تلك البيانات تسعى أيضا إلى المساهمة في توسيع البنية التحتية اللازمة للسفر الخالي من العوائق.

مديرالتنفيذي "أوه صو يون":

أخبرني شخص سافر مع والديْه المسنيْن مع شركتنا أن والدته العجوز كانت سعيدة للغاية بالرحلة. في الواقع، كانت آخر رحلة قامت بها تلك السيدة من قبل صعبة للغاية، حتى إنها قالت إنها تريد الموت بسببها. ولكن بعد استخدام حزمة الرحلات الخاصة بنا، قالت إنها تريد أن تعيش لفترة أطول، وأنها تتطلع إلى الرحلة التالية. أيضا، قال لي شخص معاق جسديا "إنه لأمر ممتع ورائع السفر معكم. آمل أن يكون هناك المزيد من هذه الرحلات". ورغم أنه لم يتحدث كثيرا، إلا أنني وجدت الكثير من المعاني في كلماته.

تضررت صناعة السفر بشدة في كل العالم بسبب جائحة كورونا. ولم تكن شركة "أميوز ترافِل" استثناء من ذلك، لكنها ظلت تركز على خدمة كبار السن والضعفاء وأفراد أسرهم. وقد أدى وباء كورونا في كوريا إلى تقييد الأنشطة الخارجية، مما جعل الكثير من الناس يعانون نفسيا. ولاحظت الشركة أن أفراد عائلات الضعفاء وكبار السن يزدادون إرهاقا نفسيا، ولذلك نظمت خدمة جديدة تسمى "رحلة الرعاية". وقد لاقت هذه الخدمة ردود فعل إيجابية خلال العام الماضي، مما مكّن الشركة من تحقيق أرباح مماثلة للسنوات السابقة.

مديرالتنفيذي "أوه صو يون":

نأمل أن نصبح منصة سفر للضعفاء وكبار السن لنوفر بيئة سفر سهلة ومريحة ليس فقط في كوريا ولكن في آسيا أيضا. صحيح أن الوباء قد منع الكثير من الناس من الانخراط في أنشطة خارجية، ولكن حتى قبل انتشار الوباء، كان السفر يمثل تحديا لكبار السن والأطفال والمعاقين. آمل أن يقوم المزيد من الناس بالعديد من الرحلات، وأن يتم تحسين البنيات التحتية في المواقع السياحية، بما في ذلك الطرق والمرافق، بطريقة تتيح لكبار السن والضعفاء سهولة الوصول إلى تلك المواقع.

الكثير من الناس الذين يعانون من صعوبات جسدية لا يجرؤون على السفر. لكن شركة أميوز ترافِل تأمل ألا يتخلى الناس عن أحلامهم في السفر، لمجرد أن لديهم قيودا بدنية. ولذلك تعمل هذه الشركة على إنشاء عالم يمكن فيه مشاركة معنى وقيمة السفر والاستمتاع بها بواسطة الجميع.





ⓒ amuse travel