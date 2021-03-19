تراجع اهتمام الشعب الكوري بقواعد اللغة الكورية

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أعلن المعهد الوطني للغة الكورية، عن نتائج المسح الخاص بوعي الشعب الكوري حول اللغة الكورية. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على اهتمام الشعب الكوري باللغة الكورية والسياسات الوطنية في هذا الشأن، ومدى استخدام اللغة الكورية والقضايا المتعلقة بتعليم وتدريس اللغة الكورية. وظل المعهد يُجري هذا المسح كل 5 سنوات منذ عام 2005، من أجل التعرف على مدى تغييرات وعي الشعب الكوري بشأن هذه القضايا، وإلى اي مدى يهتم الشعب الكوري بلغته الأم أي اللغة الكورية.

في هذا السياق، أظهرت نتيجة المسح أن 55.4 بالمائة فقط من الكوريين يهتمون باللغة الكورية. خاصة يولي الكوريون أكبر اهتمام بالتحدث، ثم آداب اللغة، ثم القواعد الإملائية والنطق، ثم الكتابة. التحدث وأداب اللغة عنصران ضروريان في التواصل مع الآخرين، ومعنى ذلك أن المواطنين الكوريين يولون اهتماما بالمجالات المفيدة في العلاقات مع الآخرين والحياة الاجتماعية بشكل مباشر وحقيقي.

يُشار الى أن اللغة الكورية شهدت تعديلات عديدة من ناحية القواعد، لذلك هناك الكثير من القواعد الإملائية المعدلة. على سبيل المثال، فأن الشعب الكوري خاصة الشباب يستخدمون الكثير من كلمات الشتائم أو اللهجات الغليظة في الحياة اليومية حتى فيما بين الأصدقاء المقربين. وحول سبب استخدام الكلمات واللهجات الغليظة المتكرر في الحياة اليومية، قال المستجوبون إنهم يستخدمونها للتعبير عن عدم راحتهم أو غضبهم ضد الآخرين، بينما يقول البعض الآخر إنهم يستخدمونها كتعبير عن الصداقة والمودة. من ناحية أخرى، زاد عدد مستخدمي اللغة الكورية الفصحى المستخدمة في التعليم والإذاعة، وفي المناسبات الرسمية. وذلك بسبب تركز السكان في العاصمة وضواحيها، وبالتالي ينخفض عدد مستخدمي اللهجات الإقليمية.

يُشار الى أن اللهجات الإقليمية متميزة ومختلفة في كل مقاطعة عن الأخرى، حيث تختلف عن بعضها البعض في الكلمات المستخدمة وأسلوب الكلام، وتعتبر أكثر قربا من الناحية العاطفية.