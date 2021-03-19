تغيُر أسلوب القراءة وسط الشباب الكوري

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يشهد المجتمع الكوري حاليا، خاصة الشباب عادات مختلفة حول قراءة الكتب أو الروايات، حيث أنهم لا يكتفون بالقراءة فقط بل يسجلون رد فعلهم بواسطة الهاتف الذكي أو الكاميرا، ثم يتقاسمونها مع الآخرين، وهذا هو أسلوب القراءة لجيل الشباب المولودين بعد عام 1981 وحتى أوائل اللفية. كما أنهم يقرؤون الكتب وكأنهم يدردشون من خلال تطبيق حواري، حيث يحصلون على موجز للكتب أو الأجزاء المهمة من الكتب، بدلا من قراءة الكتب كلها.

أما جيل الكبار، في أثناء قراءة الكتب، إذا وجدوا أي جزء يعجبهم، فإنهم يضعون علامة خاصة عليه، أو يكتبونه في الدفتر، لكي يتذكروه أو يحفظوه، لكن هذا الأسلوب القديم غير مفضل بالنسبة للشباب، الذين يستخدمون تطبيقا معينا ويلتقطون صور للصفحات المفضلة. وبعد ذلك يستطيعون وضع علامة عليها أو ترك مذكرة، أو تقاسم الصورة مع الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، يستطيعون مشاهدة أو قراءة الجمل أو الصفحة التي وضعها الآخرون عبر تطبيق حواري، وبعد طرح هذا التطبيق، تجاوز عدد المشتركين فيه مائتي ألف شخص، وكان حوالي 70 بالمائة منهم في العشرينيات والثلاثينيات. وايضا يقدم التطبيق خدمة أخرى سيرحب بها أي شخص يريد قراءة المزيد من الكتب، ولا يتمكن من التركيز على القراءة لساعات. هذه الخدمة تقدم الموجز أو النقاط المهمة من الكتب، وبالتالي يمكن قراءة الكتب الضخمة والكتب في المجالات المتخصصة مثل العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، خلال 10 دقائق أو ربع ساعة فقط.

في نفس السياق، يقول بعض الخبراء إن الملخص أو الموجز يقدم محتويات غير كافية. مما قد يؤدي إلى ابتعاد الشباب عن متعة القراءة، ونقص تركيزهم على القراءة لساعات طويلة.