اقتحام صناعة الأفلام الكورية مركز السينما العالمية هوليوود





تحقق الأفلام المصنوعة من قبل مخرجين كوريين أو آسيويين إنجازات هائلة هذه الأيام في هوليوود التي تعتبر مركز السينما العالمية. فبعد نجاح الفيلم الكوري "ميناري 미나리" في الحصول على جوائز عديدة وتقديرات ملحوظة، تبرز بعض الأفلام الآسيوية أيضا في هوليوود.

وبالإضافة إلى المخرجين الآسيويين، فإن الممثلين الآسيويين أيضا يجذبون اهتماما متزايدا. في الحقيقة، ظل المخرجون والممثلون الآسيويون مهمشين في السينما الأمريكية أو الأجنبية حتى الآن. لكن الوضع بدء يتغير بصورة تدريجية، حيث حظى الفيلم الكوري "الطفيلي"، بأربع جوائز في العام الماضي، بينما حصل الفيلم "ميناري" على جائزة أفضل فيلم أجنبي هذا العام. ونجحت بطلة الفيلم الصيني "The farewell"، في الحصول على جائزة أفضل ممثلة في "غولدن غلوب"، في الوقت الذي حصل الفيلم الصيني "노매드랜드"، على جائزة أفضل عمل، وأفضل مخرج، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى.

وحول السر في بروز الأفلام والمخرجين والممثلين الآسيويين في دائرة السينما الأمريكية، يحلل النقاد ذلك بأن تلك الأفلام لديها نقطة مشتركة، وهي أنها كلها تدور حول شؤون الجالية الآسيوية المقيمة في أمريكا. حيث أن هذه الأفلام تدور حول قصص أسر هاجرت إلى أمريكا وحاولت الاستقرار في ظروف غريبة وجديدة، وواجهت اضطرابات في الهوية أو تصادما بين القيم الآسيوية التقليدية والقيم الأمريكية. ولكن لأن أمريكا هي أرض التقاء مختلف الجنسيات والجاليات والأقوام، فإن هذه الأفلام نجحت في الحصول على تعاطف من قبل المشاهدين.

وبالإضافة إلى ذلك، فهذه الأفلام الآسيوية تدور حول أهمية الأسرة وقيمتها التي أصبحت مهمة أكثر وسط الأزمات والظروف الصعبة، مثل أزمة كورونا. ومن ناحية أخرى، أنتجت شركة "والت ديزني" السينمائية الأمريكية المتخصصة في الرسوم المتحركة، فيلما يدور حول قصص 7 دول في جنوب شرق آسيا. وقد شارك فنان كوري مقيم في أمريكا، في ذلك الفيلم.

تجدر الاشارة الى أن هذه المؤسسة السينمائية الأمريكية أخرجت هذا الفيلم الذي يدور حول جنوب شرق آسيا، لأول مرة منذ تأسيسها قبل 90 سنة. وجاء ذلك انعكاسا للتوجه العالمي نحو التعايش والتضامن بغض النظر عن القارات والأجناس. يذكر أن جرائم الكراهية ضد الآسيويين تزداد حاليا بسبب وباء كورونا، وردا على ذلك، تزداد التحركات لمنع تلك الكراهية أو التمييز أيضا، على أمل أن تسهم أنشطة الأفلام الآسيوية والمخرجين والممثلين الآسيويين في إزالة الكراهية ضد الآسيويين.