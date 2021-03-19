رهبان كوريون وطلاب من ميانمار ينظمون مسيرة سلمية للمطالبة بالديمقراطية

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قام بعض الرهبان البوذيين والناشطين إلى جانب بعض الطلاب من ميانمار المقيمين في كوريا مؤخرا بمسيرة سلمية وسط العاصمة سيول مطالبين بالديمقراطية في ميانمار واعتمادا على طريقة "اوتشيه توجيه 오체투지" البوذية، وقد تم نقل هذا الخبر إلى هذه الدولة الآسيوية ليلقى اهتماما كبيرا من المواطنين هناك.

الجدير بالذكر أن طريقة اوتشيه توجيه طريقة بوذية للسجود يتم من خلالها وضع الركبتين على الأرض أولا ثم وضع اليدين ثم الرأس على الأرض. وعلى الفيديو عبر منصة "فيسبوك" الذي يصور ممارستهم طريقة "اوتشيه توجي"، تمت كتابة أكثر من ثلاثة آلاف ومائة تعليق حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الماضي. ومعظم التعليقات المكتوبة باللغة الكورية أو الميانمارية تحتوي على عبارات الشكر الموجهة إلى الرهبان والمواطنين الكوريين الذين يهتمون بأوضاع ميانمار ويتحركون في هذا الصدد.

وقال "واي نوي هوني صو 웨 노에 흐닌 쏘 " قائد رابطة شباب ميانمار في كوريا إنه بث ممارسة طريقة اوتشي توجي بثاً حيا ووجد أن الكثير من مواطني ميانمار أعربوا عن الشكر والتقدير. وأضاف أنه شعر بالحزن عندما رأي تحرك الرهبان البوذيين الكوريين من أجل الصلاة إلى بوذا إلا أنه شعر بأن بوذا لم يترك شعبه.

يذكر أن الجماعة المكونة من أربعة رهبان بوذيين وبعض الطلبة من ميانمار والناشطين الكوريين قاموا بمسيرة بلغت حوالي ستة كيلومترات من سفارة ميانمار في كوريا إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سيول وهم يمارسون طريقة السجود البوذية. وكرسوا جهودهم لتعريف المواطنين المارة بظلم الانقلاب العسكري والقمع الدامي للجيش والشرطة والاعتقالات غير الشرعية هناك وهم يكررون السجود كثيرا كل بضع خطوات. واستغرقت المسيرة حوالي خمس ساعات وانتهت بتسليم بيان إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينددون فيها بجيش ميانمار الذي يرتكب أعمال العنف والقتل، ويدعون الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوة فاعلة.

الجدير بالذكر أن ميانمار كانت قد شهدت انقلابا عسكريا يوم الأول من الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين تشهد مظاهرات باستمرار احتجاجا ضد الجيش. ويقدر أن أكثر من سبعين شخصا قد قُتلوا بسبب القمع الدموي.