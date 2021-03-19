تأييد واسع لحملة تقديم الأطعمة المجانية إلى الأطفال الفقراء

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ظهر مصطلح كوري جديد، هو: " 돈쭐 내줄' 식당" ويعني "المتجر الجدير بالتدفقات المالية مكافأة على خيره". هذه الأيام تظهر بعض الأنشطة المتمثلة في تقاسم قائمة هذا النوع من المتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى إنفاق الكثير من المال في المتاجر التي قام أصحابها بأعمال خيرية، حيث يلقى ذلك رواجا كبيرا بين مستخدمي الإنترنت الكوريين. ويستهدف هذا النشاط زيادة عدد أصحاب المتاجر الذين يقومون بأعمال خيرية من خلال شراء منتجاتهم. وتضم القائمة مطاعم ومقاهٍ ومتاجر للنظارات ومعاهد خاصة شاركت في مشروع "المتاجر ذات النفوذ الحسن". ويُركز هذا المشروع على تقديم الأطعمة أو التسهيلات إلى الأطفال الذين يحملون معهم بطاقات الوجبات للأطفال التي يتم تقديمها إلى الأطفال الفقراء. وقد بدأ أحد المطاعم في منطقة جامعة هونغ إيك في تنفيذه منذ عام ألفين وتسعة عشر. وقام أحد استوديوهات التصوير الذي شارك في المشروع بالتقاط صور الأطفال ذوي البطاقات بالمجان بينما سمح أحد المعاهد الخاصة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ لهم بالدراسة المجانية.

تجدر الأشارة الى أن عدد المتاجر المشاركة في هذا المشروع تتزايد باستمرار حتى بلغ عددها حوالي ثمانمائة وأربعين متجرا حتى العاشر من هذا الشهر. ومستخدمو الانترنت يزورون المتاجر المشاركة في المشروع ويشترون أطعمة أو منتجات منها ثم ينشرون الصور المعنية عبر مواقع التواصل الاجتمعي للتعبير عن التأييد الفعال لها. ويشارك بعض مستخدمي الإنترنت في مشروع المتاجر ذات النفوذ الحسن بواسطة مطاعم، حيث يطلبون من المطاعم توصيل الأطعمة إلى الأماكن التي لا يمكن التوصيل إليها ثم يكتبون ملاحظات تقول "لا توصل أطعمة إليّ، بل ساعد بها الجيران الفقراء"، ليتم تقديم الأطعمة المجانية إلى الأطفال الفقراء. وأحد مستخدمي الإنترنت نشر صورة لورقة طلب كتب فيها رسالة تقول "أنا موجود في منطقة أخرى ولا أستطيع زيارة مطعمك فأرجو تقديم الأطعمة الدافئة إلى أطفال فقراء إذا زاروا مطعمك".

وقال "كيم هون شيك 김헌식" الناقد الثقافي انه بدءت تنتشر هذه الأيام ظاهرة استهلاك القيمة التي تتمثل في شراء القيمة عوضا عن مجرد شراء المنتج فقط. وأضاف أن الشباب يقودون عملية استهلاك القيمة ونشرها علنا على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على بعضهم البعض.