زيادة عدد الرجال الكوريين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأعمال المنزلية

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تزايدت شعبية البرامج الإذاعية التي تتناول قصص النجوم الرجال خلال قيامهم بالأعمال المنزلية زيادة لا بأس فيها. كما لاقت برامج إذاعية تصور تجارب الآباء المبتدئين في تربية أولادهم ازدهارا كبيرا مؤخرا مما يُشير إلى أن الرجال الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأعمال المنزلية وتربية الأطفال لا يُستغربون في المجتمع الكوري.

وجاءت نتيجة مسح تقول إن هذا النوع من الرجال الذين يقومون بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال دون القيام بالأنشطة الاقتصادية قد زاد بحوالي 30% خلال عام واحد. وأوضحت هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد هؤلاء الرجال بلغ مائة وثلاثة وتسعين ألفا وتسعمائة رجل في شهر يناير الماضي، بزيادة أربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة رجل بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي كان العدد قد بلغ فيه مائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة رجل. ومنهم عشرة آلاف وخمسمائة رجل تحملوا مسؤولية تربية الأطفال في شهر يناير الماضي بزيادة ثمانية وثمانين بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

كما بلغ عدد الرجال الذين تحملوا مسؤولية القيام بالأعمال المنزلية مائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة رجل بزيادة سبعة وعشرين بالمائة مقارنة مع قبل عام واحد. ويرجع السبب في زيادة هذا النوع من الرجال في شهر يناير الماضي إلى زيادة عدد السكان الذين لا يمارسون الأنشطة الاقتصادية إلى جانب زيادة وقت الفراغ لرعاية الأطفال نتيجة لطول أمد وباء كورونا. وقد استمر عدد الرجال الذين يشاركون في الأعمال المنزلية من خلال قيادة تربية الأطفال أو الأعمال المنزلية في الزيادة.

وقالت وزارة العمل والتنظيف إن عدد الرجال الذين أخذوا إجازات تربية الأطفال في القطاع الخاص بلغ سبعة وعشرين ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرين رجلا في العام الماضي بزيادة ثلاثة وعشرين بالمائة مقارنة مع العام السابق.