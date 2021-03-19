زيادة مضطردة في عدد دارسي اللغة الكورية الأجانب

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مع تجاوز عدد معجبي هالليو حول العالم 100 مليون، أصبح جنون "تعلم اللغة الكورية" أكثر سخونة. في العام الماضي، كان عدد الطلاب الأجانب الذين يتعلمون اللغة الكورية في 39 دولة في الخارج حوالي 160 ألف طالب. ويرجع ذاك إلى تأثير "الموجة الكورية"، مثل الكي بوب، على الرغم من انتشار عدوى فيروس كورونا حول العالم. وعلى وجه الخصوص، بدأت فيتنام تدريس اللغة الكورية منذ عام 2016، وصنفت اللغة الكورية ضمن اللغات الأجنبية الأولى مع اللغة الإنجليزية والصينية في شهر فبراير من هذا العام، مما يسمح بتدريسها في المدارس الابتدائية بدءا من أغسطس.

في هذا السياق، أضافت الهند اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية العام الماضي، بعد الفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية. وكان قد تم حذف اللغة الصينية من اللغات الأجنبية الثانية، وتم إدراج اللغة الكورية بدلا منها. وأعلنت وزارة التعليم أنها تخطط لدعم تعليم اللغة الكورية في 1800 مدرسة في 43 دولة حول العالم من خلال استثمار 23.6 مليار وون، وهو ضعف مبلغ العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لتطوير وتوزيع كتب مدرسية للغة الكورية من خلال تطوير "منهج اللغة الكورية في المدارس الابتدائية والثانوية في الخارج" وفقا لطلب سلطات التعليم المحلية. كما تخطط لدعم التعلم عبر الإنترنت من خلال تطوير كتب مدرسية رقمية حتى لا ينقطع التعليم خلال أزمة كورونا. وعلى وجه الخصوص، تماشيا مع الطلب المتزايد على اختبار إتقان اللغة الكورية TOPIK ، سيتم تنفيذ الاختبار القائم على الإنترنت IBT بالكامل اعتبارا من عام 2023. وفي هذه الحالة، على عكس طريقة الاختبار الورقية الحالية، يمكن أن يؤدي إدخال نظام بنك الأسئلة وطريقة IBT إلى زيادة عدد الاختبارات بشكل كبير.

تجدر الاشارة الى أنه منذ افتتاح أول فصل دراسي كوري في مدرسة محلية في الولايات المتحدة في عام 1999، ازداد الطلب على تعليم اللغة الكورية عام بعد عام بفضل الاهتمام بالتعليم الكوري وتأثير الموجة الكورية مثل K pop. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" إنه سيتم توسيع الدعم بالتعاون مع سلطات التعليم المحلية حتى يتمكن الطلاب من جميع البلدان الذين يرغبون في تعلم اللغة الكورية من عمل ذلك بشكل منهجي. على الرغم من أن الطلب على اللغة الكورية قد ازداد بشكل كبير في الخارج، إلا أن هناك نقصا في المعلمين لتعليمها ودراستها. لذلك، لذلك من الضروري الاستجابة للطلب من خلال تنمية معلمي اللغة الكورية الذين يمكنهم معرفة وتدريس اللغة الكورية بشكل صحيح في الخارج.