الإقامة فندق فاخر لعلاج الآثار النفسية لكورونا

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نظرا لجمود الرحلات الجوية خلال العام الماضي بسبب آثار كورونا، يتزايد عدد الشباب الذين ينتقلون إلى بعض الفنادق القريبة بدلا من السفر بعيدا، وقد وجدوا أنهم يستمتعون بالسياحة في الفنادق مع عائلاتهم ومعارفهم. وعلى وجه الخصوص، كان بعض الشباب يستمتعون بشعور العزلة، مثل قضاء الوقت بمفردهم في فندق أو مشاهدة "نتفليكس" دون مغادرة غرفهم على الإطلاق. بشكل عام، حظيت الفنادق الفاخرة بشعبية بين المواطنين المتوسطين وكبار السن الذين يتمتعون بقوة اقتصادية، حيث تتراوح تكلفة الإقامة ليوم واحد بين 300 ألف إلى 500 ألف وون، ولكن في الآونة الأخيرة، يقال إنها تكتسب شعبية أكبر بين من هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

ووفقا لمسح أجرته وكالة السفر عبر الإنترنت 'Expedia' على 200 مسافر في العشرينات والثلاثينيات من العمر في ديسمبر من العام الماضي، اتضح أن 7 من بين كل 10 مشاركين استمتعوا بإجازة في فندق في المتوسط مرة كل شهرين. وأجاب معظمهم بأنه يمكنهم الاستمتاع الكامل بالسعادة التي تأتي من الرحلة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. في هذه الأيام، يمكن بسهولة مشاهدة الصور التي تحتوي على علامات تصنيف مثل "# HoCance" على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية. وكلمة "hocance" هي عبارة عن مزيج من كلمتين وهما الفندق "HOTEL"، والإجازة " Vacance". وتعني هذه الكلمة الاستمتاع بأيام العطلات أو الإجازات في الفندق.

وقام أحد مستخدمي الإنترنت بتحميل صورة التقطها في غرفة الفندق في الخلفية وقال، "أنا سعيد جدا لأنني حصلت على قسط جيد من الراحة لليلة واحدة ويومين في الفندق". والناس من حولي هم أيضا في إجازة في الفنادق للتعويض عن حياتهم اليومية التي أنهكها فيروس كورونا. كما تبين أن بعض الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين شاركوا في الاستطلاع يبحثون عن فندق بمفردهم بدلا من الاستمتاع بإجازة في فندق مع أسرهم أو معارفهم. ويطلق عليهم اسم "هوكوك" أي العملاء الذين يقيمون في غرف الفنادق فقط ولا يخرجون منها، حيث يجدون الراحة في قضاء الوقت بمفردهم في الفندق.

وفي هذا الصدد، حلل الخبراء أن الشباب غير القادرين على الاستمتاع بالسفر بسبب تأثير كورونا جاؤوا للبحث عن فنادق كبديل. وقالت كواك كوم جو، الأستاذة في قسم علم النفس بجامعة سيول الوطنية، "بما أن جائحة كورونا تجعل من الصعب السفر، فقد ذهب الشباب الذين سئموا من الحياة اليومية المتكررة إلى أحد الفنادق لاستعادة حيوية حياتهم اليومية". ويبدو أن رغبة الشباب في التباهي كان لها تأثير على هذه الظاهرة. لأنه الآن، بسبب كورونا، أصبحت الحياة اليومية رتيبة، لذلك لا يوجد شيء يستحق النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أن هناك حالات يذهب فيها الناس إلى الفنادق لإظهار رغبتهم في التباهي بالقول: "أنا مميز". وأيضا، بسبب تأثير كورونا، أصبحت الإقامة في الفنادق أرخص بكثير مما كانت عليه في الماضي. بعبارة أخرى، نظرا لأنه يمكن الاستمتاع بفنادق فاخرة بأسعار منخفضة نسبيا، فقد زاد عدد الشباب الذين يرغبون في الاستمتاع بأوقات فراغهم في الفندق.