مخاوف من التعدي على حقوق تصوير المعلمين مع بدء فصل دراسي جديد

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بدأ الفصل الدراسي الجديد في كوريا وقد تم توسيع الفصول التفاعلية في الوقت الفعلي، وهناك مخاوف متزايدة بشأن التعدي على حقوق التصوير و الحقوق الشخصية للمعلمين. منذ العام الماضي، كانت هناك انتقادات حول التعدي على حقوق الصور للمدرسين، مثل التشهير باستخدام الصور الملتقطة أو التزييف العميق بتقنية توليف وجوه الآخرين في الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن فصلا دراسيا جديدا بدأ بدون حل واضح. وعلى وجه الخصوص، نظرا لأن سلطات التعليم أوصت بتمديد ساعات الفصل التفاعلية في الوقت الفعلي لتحسين جودة الفصول الدراسية عن بُعد بدءا من هذا العام، فقد تزايدت مخاوف المعلمين بشأن التعدي على حقوق الصور بشكل أكبر.

وفي حالة الفصول التفاعلية في الوقت الفعلي، على عكس الفصول التي تم تسجيلها بالفعل، هناك قلق أكبر بشأن التعدي على حقوق الصور لأن المدرسين يجرون دروسا وجها لوجه مع الطلاب من خلال الفصول عبر الإنترنت. ووفقا لنتائج استطلاع أجراه اتحاد نقابات المعلمين على 8435 معلما على مستوى البلاد وتم إصداره مؤخرا، قال 92.9% من المستجيبين إنهم قلقون بشأن التعدي على حقوق الصورة والحقوق الشخصية، و7.7% أجابوا بأنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم الشخصية.

ومن بين حالات الضرر التي تم الإبلاغ عنها من قبل المعلمين، استخدم الطلاب صور المدرسين التي تم التقاطها بشكل مثير للسخرية بدلا من الرموز التعبيرية، أو نشروا معلومات الاتصال والصور الخاصة بالمعلمين في غرف دردشة مفتوحة. وفي الحالات الشديدة، تم تصنيع وجه المعلم مع صور أخرى ونشره على الإنترنت عن طريق التزييف العميق، أو تمت سِرقة صورة المعلم ونشرها على موقع إنترنت للبالغين فقط، وهي جريمة جنائية خطيرة.

وعلى الرغم من هذا الوضع، لم يتم بعد اتخاذ تدابير فعالة لحماية المعلمين. وبناء على ذلك، طالبت منظمات المعلمين السلطات التعليمية بإنشاء نظام استجابة للمشكلة على الفور وإدخال ميزة تمنع التقاط الصور. وفي المقام الأول، من الضروري تثبيت وظيفة حظر التقاط الصور لمنع حدوث مثل هذه الحالة، وإنشاء نظام يمكنه تلقي التقارير والرد عليها على مستوى المدرسة أو السلطات التعليمية، وليس المعلمين الفرديين.