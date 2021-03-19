الكوريون يعطون أولوية للوقاية من الأوبئة على تفعيل الاقتصاد

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أظهر نتائج مسح أن اثنين من بين كل ثلاثة مواطنين كوريين يعتقدون أنه من المعقول ممارسة سياسة وضع أولوية لنتائج الوقاية من الأوبئة بدلا من وضع أولوية لتفعيل الاقتصاد. وكانت قد نظمت هيئة الإحصاءات الوطنية ومعهد الدراسات الآسيوية التابع لجامعة سيول الوطنية الدورة الثانية لمنتدى التوجهات الاجتماعية الكورية عبر الإنترنت حيث قدمت البروفسورة "يو ميونغ صون 유명순 " الأستاذة في قسم الدراسات العليا للصحة بالجامعة، بحثا بعنوان "الإدراك والسلوك بشأن خطورة جائحة كورونا". وتضمن البحث نتيجة مسح أجري على ألف رجل وامرأة من البالغين الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما للتعرف على آرائهم حول الوقاية من الأوبئة والتعافي الاقتصادي.

واتضح من المسح أن أغلبية الكوريين يعتقدون استحالة تفعيل الاقتصاد بدون إنجاز الوقاية من الأوبئة. ووافق ستة وستون بالمائة منهم على تعزيز تدابير الحد من تفشي كورونا حتى ولو تعرض الاقتصاد لصدمة، بينما لم يوافق سبعة بالمائة منهم على هذا الرأي. ولكن بلغت نسبة الذين وافقوا على ضرورة بذل المزيد من المساعي للتعافي الاقتصادي حتى ولو تعرضوا لمخاطر، تسعة وعشرين بالمائة، بينما بلغت نسبة الذين لم يوافقوا على هذا الرأي ستة وعشرين بالمائة. وحول الوعي بدرجة القبول بنظام التباعد الاجتماعي، وافق أربعة وثمانون بالمائة منهم على أنه من المعقول وضع أولوية للوقاية من الأوبئة نظرا لاستحالة تفعيل الاقتصاد بدون إنجاز الوقاية من الأوبئة بينما لم يوافق على ذلك خمسة بالمائة منهم فقط.

يُشار الى أن الكثير من شعوب العالم بمن فيهم الكوريون يتعرضون لخسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، إلا أنه من المؤكد أن الكوريين يعتقدون أنه من الأفضل ممارسة سياسة مكافحة الوباء على حساب تفعيل الاقتصاد. وهي كنتجية طبيعية حيث أنه لا يمكن عمل أي شيء بدون الصحة.