ارتفاع شعبية الآيسكريم ذي المذاق الحار وسط الكوريين

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هذه الأيام يلقى التلازم غير اللائق بين المذاق الحار والآيسكريم رواجا كبيرا في صناعة التوزيع الكورية. وقد طرحت شركة لوتيه للحلويات آيسكريم باسم "تشالطوك آيس ميون تشيز طوك بوكي 찰떡아이스 매운 치즈떡볶이 " أي "آيسكريم من كعك الأرز اللاصق وطبق طوك بوكي الحار مع الجبن"، وهو آيسكريم يتميز بنكهة الفلفل الأحمر الحار. كما تنوي شركة "بينغريه빙그레" طرح آيسكريم حار باسم "مين بونغ او سامانكو 멘붕어싸만코 " في نهاية هذا الشهر، حيث أن الصلصة الحارة المضافة إلى الآيسكريم تحدث مذاقا حارا. وقالت الشركة إنه كان هناك فكرة متشابهة في الماضي إلا أنها لم تتحقق في الواقع حتى ولو مرة، موضحة أنها قررت تجربة هذا النوع من الآيسكريم اعتمادا على ارتفاع شعبية المذاق الحار بين الكوريين هذه الأيام.

يُشار الى إن حب الكوريين للأطعمة الحارة تزايد بصفة خاصة بعد جائحة كورونا، لدرجة أنه تم طرح منتجات آيسكريم ذات مذاق حار، حيث أصبحت زيادة المذاق الحار اتجاها بارزا في صناعة المأكولات والمشروبات الكورية. وطبقا لشركة جي إس للجملة، زادت مبيعات المنتجات المتعلقة بالمذاق الحار في متاجر "جي إس كالتكس" في العام الماضي بخمسة وعشرين بالمائة بالمقارنة مع عام ألفين وتسعة عشر. وكانت أيام الاثنين أكثر أيام الأسبوع من حيث ارتفاع بيع المنتجات ذات المذاق الحار. ورغم زيادة عدد المستهلكين من الشباب فيما بين عشرة إلى تسعة وثلاثين عامان بنسبة تسعة وسبعين بالمائة، إلا أن جميع الفئات العمرية والجنسين سجلت زيادة لا بأس بها أيضا.

ويُقدر أن السبب في ارتفاع شعبية المنتجات الغذائية الحارة في جميع الفئات العمرية وليس في فئة معينة أو جنس معين، يرجع إلى ارتفاع الضغوط النفسية الناتجة عن وباء كورونا في العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام الأخرى. ومن الأسباب الأخرى أيضا أن أذواق الكوريين تعودت على الأطعمة التحريضية مع زيادة الطلب على أطعمة التوصيل. وقالت الهيئة الكورية إن قيمة التعاملات مع خدمة توصيل الأطعمة بلغت العام الماضي سبعة عشر تريليونا وثلاثمائة واثنين وثمانين مليارا وثمانمائة مليون وون، لتزيد بنسبة تسعة وسبعين بالمائة مقارنة مع العام الأسبق.

وقال العالم الإنساني المتخصص في الأطعمة "جو يونغ ها 주영하 " البروفسور في المعهد المركزي للدراسات الكورية إن عدد أفراد الأسر الذين جربوا خدمة توصيل الأطعمة الحارة في بيوتهم معا بسبب وباء كورونا قد زاد، مما دفع بجميع الفئات العمرية إلى الاهتمام بالأطعمة الحارة.