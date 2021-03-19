إزدهار شعبية الموضة التقليدية وسط جيل الألفية

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هذه الأيام تبرز عاطفة "هالموني" أي "الجدة" أو "المرأة المسنة"، بين فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر في كوريا. ولهذا نشأ المصطلح الجديد "هالمينيول할매니얼" المركب من الكلمة الكورية "هالموني 할머니" التي تعني جدة أو مسنة، والكلمة الانجليزية "ميلينيال밀레니얼" التي تعني الألفية.

ولهذا يستمتع الكثير من الشباب الكوريين بمختلف الأطعمة المصنوعة بالمواد التقليدية مثل " هوك إيمجا흑임자" بمعنى كعك الأرز الأسود و"إينجول مي 인절미" بمعنى كعك الأرز اللاصق. كما يختارون الملابس ذات أنماط الزهور أو الألوان الزاهية مما يدل على أن "هالمينيال할매니얼" أصبح اتجاها جديدا. مثلا هناك مقهى قديم في زقاق ضيق في منطقة مولليدونغ 문래동 في سيول افتتح في عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين. وخلال الخمسين سنة الماضية ظل المقهى يحافظ على نفس الأرضية وأوراق الجدران وحتى المقاعد مثلما كان عليه منذ البداية، مما شكل عنصرا جذابا لفئة الشباب.

وقالت صاحبة المقهى "باك ماك ليه 박막례" إن أغلبية عملائها هم شباب، وقد قالوا إنهم يشعرون بركوب آلة الزمن عندما يزورون ذلك المقهى. وتضم قائمة المشروبات الكثير من أنواع الشاي التقليدي، مثل شاي "سانغ هوا 쌍화차 " الذي يطفو عليه صفار البيض. وتتسابق شركات الحلويات المحلية في طرح منتجات ذات مذاق الجدة من أجل استجلاب فئة هالمينيال할매니얼. بالإضافة إلى ذلك تم تكوين "هالمي لوك 할미룩 " أو موضة الجدة في مختلف الملابس بما فيها التنورة الطويلة والواسعة وسترة كارديجان 카디건 ذات أنماط الزهور زاهية الألوان.

وفسرت البروفسورة "هوانغ كوم جو" في جامعة جونغ آنغ هذه الظاهرة بأن الريترو يلاقي رواجا في زمن الركود الاقتصادي وجائحة كورونا، حيث يعتبر الشباب الكوريون هذا النوع من المنتجات شيئا رائجا وجديدا.