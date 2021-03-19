عودة سوبر جونيور بألبوم جديد

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عادت فرقة "سوبر جونيور" بعد فترة من غيابها عن الساحة الغنائية، بإصدار ألبوم جديد هو العاشر لها بعنوان "النهضة" يوم السادس عشر من مارس.

جاء إصدار الألبوم الجديد للفرقة بعد أن تم تأجيله لعدة أشهر، بينما تم الكشف عن الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية "هاوس بارتي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور فكرة الفيديو الموسيقي لأغنية "هاوس بارتي" حول العيش في الوضع الطبيعي الجديد تزامنا مع أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تشجع كلمات الأغنية على البقاء في المنازل بقدر المستطاع والتحلي بالقوة والصبر.

وكانت فرقة "سوبر جونيور" قد كشفت عن أغنية بعنوان "اللحن" في شهر نوفمبر من العام الماضي للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة على إنشائها.