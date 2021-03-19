فكيك فرقة إزوان في شهر أبريل كما هو مخطط له

إسراء السقا: أشعر بالسعادة في كوريا
2021-03-19
#أخبار الساحة الفنية l 2021-03-17
سيتم تفكيك فرقة "إزوان" في شهر أبريل القادم كما هو مخطط له. وكانت الفرقة قد بدأت نشاطها الغنائي من خلال برنامج تلفزيوني للمسابقات الغنائية، وستختتم مسيرتها المهنية التي استغرقت عامين ونصف العام، وستعود عضوات الفرقة إلى الوكالات المشرفة عليهن.
وكآخر نشاط لها، أقامت الفرقة حفلا غنائيا على الإنترنت يوم الثالث عشر والرابع عشر من مارس.
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
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