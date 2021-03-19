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شايني تقيم حفلا غنائيا على الإنترنت في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2021-03-17

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن يقيم فرقة "شايني" حفلا غنائيا على الإنترنت في شهر أبريل القادم.

وقد عادت الفرقة مؤخرا إلى الساحة الغنائية بعد غياب بلغ عامين ونصف العام.

وسيتم بث الحفل الغنائي للفرقة بعنوان "شايني وورلد" عبر قناة "في لايف" على الإنترنت يوم الرابع من أبريل القادم، حيث سيكون هذا الحفل المنفرد الأول من نوعه منذ أن قامت الفرقة بتنظيم حفل غنائي في اليابان عام 2018.

وقد تصدرت الفرقة قوائم "آيتيونز" في 45 دولة ومنطقة حول العالم بألبومها الجديد بعنوان "لا تتصلي بي" الذي كشفت عنه يوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي.

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