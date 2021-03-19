ترشيح فيلم ميناري في 6 فئات لجوائز الأوسكار هذا العام

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تم ترشيح فيلم "ميناري" الذي أخرجه "لي آيزاك جونغ"، المخرج الأمريكي ذو الأصل الكوري، لجوائز الأوسكار لهذا العام في ست فئات. كما تم ترشيح الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" للفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة لتكون أول فنان كوري يتم ترشيحه لهذه الجائزة.

وكان فيلم "الطفيلي" الكوري للمخرج "بونغ جون هو" قد تم ترشيحه في 6 فئات أيضا في حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام الماضي، وفاز بـ4 جوائز ، منها جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وأعلنت نجمة بوليوود الهندية "بريانكا شوبرا" وزوجها المغني الأمريكي "نيك جوناس" يوم الاثنين الماضي ترشيحات حفل جوائز الأوسكار السينمائية الـ93 الذي سيقام في شهر أبريل القادم، وتضمنت هذه الترشيحات فيلم "ميناري" في ست فئات، وهي أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل ممثل، وأفضل سيناريو، وأفضل موسيقى.

ويثير ترشيح الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" بجائزة أفضل ممثلة مساعدة اهتمام الكوريين، لأنه تم ترشيحها لتلك الجائزة بعد مرور حوالي 50 عاما على بدء مشوارها الفني، وفي عمر يبلغ 75 عاما.

ويمكن القول إن الممثلة "يون" قد كتبت بالفعل صفحة جديدة في تاريخ السينما الكورية، بغض النظر عما إذا كانت ستفوز بالجائزة أم لا، لأنها الأول في كوريا التي يتم ترشيحها للفوز بهذه الجائزة.

إلى جانب هذا، يعد الممثل الأمريكي ذو الأصل الكوري "ستيف يون" الذي لعب دور البطولة في فيلم "ميناري" أول أمريكي من أصل آسيوي يتم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز الأوسكار. وكان الممثل "ستيف يون" قد هاجر إلى كندا مع أسرته وهو في سن الخامسة، ثم استقر في الولايات المتحدة.

أما المخرج "لي آيزاك جونغ" فقد وُلد في مدينة دنفر بولاية كولورادو في عام 1978 في أسرة كورية مهاجرة إلى الولايات المتحدة، وعاش طفولته في قرية ريفية في ولاية أركانسو، ودرس علم الأحياء في الجامعة، ثم درس السينما لاحقا في جامعة يوتا.

وتدور قصة فيلم "ميناري" حول الجيل الأول من المهاجرين من كوريا الجنوبية للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، وهي قصة السيرة الذاتية للمخرج "آيزاك جونغ"، الذي أوضح أنه قرر إخراج هذا الفيلم ليكون آخر قصة يحكيها لابنته قبل تخليه عن نشاطه السينمائي من أجل العيش، كما أنه كان يرغب في إنتاج فيلم يقدم من خلاله الاحترام لأبويه القويين، وليكون بمثابة هدية تتذكرها ابنته.

وقد فاز فيلم "ميناري" بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية منذ أن تم الكشف عنه لأول مرة في مهرجان "صن دانس" في العام الماضي.

ولهذا الفيلم مغزى خاص، لأنه يتحدث عن جميع الأسر المهاجرة للولايات المتحدة، والتي تكافح لترسيخ جذورها في المجتمع الأمريكي متغلبة على التمييز العنصري، من خلال قصة أسرة كورية مهاجرة.