فضيحة المضاربة العقارية المتورط فيها موظفو مؤسسة الأراضي والإسكان

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قدم الرئيس الكوري "مون جيه إين" اعتذارا للشعب يوم الثلاثاء الماضي عن فضيحة المضاربة على الأراضي التي تورط فيها عدد من موظفي مؤسسة الأراضي والإسكان، وذلك بعد مرور أسبوعين على الكشف عن تلك الفضيحة.

وقد اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على تعيين محقق خاص لإجراء تحقيقات في مزاعم تورط موظفي المؤسسة في المضاربة على الأراضي الواقعة في منطقة سيتم بناء مدينة جديدة فيها، بعدما أصبحت قضية المضاربات العقارية أكبر عامل سيؤثر على نتائج الانتخابات التكميلية لعمودية سيول وبوسان، التي ستجري يوم السابع من أبريل.

ويمكن القول باختصار إن قضية المضاربة على الأراضي بواسطة موظفي مؤسسة الأراضي والإسكان هي قضية فساد خطيرة، حيث أساء هؤلاء الموظفون استخدام المعلومات التي حصلوا عليها من خلال عملهم، لخدمة مصالحهم الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأراضي والإسكان تعد مؤسسة عامة مسؤولة عن تنفيذ تطوير الأراضي والإسكان في البلاد، وهو ما يعنى أن موظفي المؤسسة لديهم معلومات عن خطط التطوير. ولذلك، فإن قيام موظفي المؤسسة بشراء الأراضي في المناطق التي سيتم تطويرها، يعد مضاربة عقارية واضحة لاكتساب أرباح من بيعها لاحقا. وفي واقع الأمر، تشير جميع الدلائل الظرفية التي تم الكشف عنها إلى أنهم اشتروا الأراضي من أجل المضاربة.

وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت يوم الرابع من شهر فبراير الماضي عن اختيار مناطق في مدينتيْ "كوانغ ميونغ" و"سي هونغ" ليتم فيهما إنشاء مدينة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى توفير الإسكان في المناطق المجاورة لسيول.

وسبق وأن قامت الحكومة في العام الماضي باختيار بعض المناطق المجاورة لسيول، منها "نام يانغ جو" و"كويانغ" و"بوتشون" و"هانام" و"إنتشون" ليتم فيها إنشاء مدن جديدة.

وقام بعض موظفي مؤسسة الأراضي والإسكان بشراء أراضٍ زراعية في تلك المناطق المذكورة بدءا من عام 2018 ، أي قبل إعلان الحكومة عن اختيارها كمناطق خاصة لبناء مدن جديدة.

وقد أثارت هذه المضاربات العقارية غضبا عاما في الوقت الذي يتزايد فيه غضب الشعب من الأزمة السكنية الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة الحصول على مساكن بالإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، يشكو أصحاب المساكن من زيادة الأعباء الضريبية الناتجة عن رفع ضريبة الملكية وقيمة الأرض المقدرة.

وضمن الجهود الرامية لكسر هذه الأوضاع الصعبة من خلال توفير المزيد من المساكن، كشفت الحكومة يوم الرابع من شهر فبراير الماضي عن خطة لبناء 836 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد، منها 320 ألف وحدة في سيول، لكن الكشف عن مزاعم تورط موظفي مؤسسة الأراضي والإسكان في المضاربة على الأراضي تسبب في تأجيج غضب عامة الشعب.

وفي أعقاب الكشف عن تلك المزاعم، أعرب "بيون تشانغ هوم" الرئيس السابق لمؤسسة الأراضي والإسكان الذي تم تعيينه وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل في شهر ديسمبر من العام الماضي، نيته تقديم استقالته. وفي البداية لم يأخذ الحزب الديمقراطي الحاكم استقالة الوزير "بيون" في الاعتبار، كما لم يدرس الرئيس "مون" إقالة الوزير، حيث دعا الرئيس إلى التنفيذ الراسخ لخطة الرابع من فبراير. ولكن مع زيادة الغضب العام بسبب فضيحة المضاربة رغم قيام الحكومة بإجراء تحقيقات فيها وإعلانها عن نتائج تلك التحقيقات، قبل الرئيس "مون" استقالة وزير الأراضي لتهدئة الغضب العام.