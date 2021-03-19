زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكوريا الجنوبية

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للمرة الأولى منذ انطلاق إدارة "جو بايدن" في الولايات المتحدة، قام وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" وزير الدفاع "لويد أوستين" بزيارة معا إلى كوريا الجنوبية.

وخلال الزيارة، استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" الوزيرين الأمريكيين يوم الخميس الماضي، حيث أكد لهما أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستستمران في التعاون الوثيق لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها. وفي أثناء استقباله الوزيرين الأمريكيين، أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن تأييده للسياسات المحلية والخارجية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز علاقات التحالف. وأكد أن اختيار الحكومة الأمريكية كوريا الجنوبية ضمن أول جولة يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع منذ تنصيبهما، يدل دلالة واضحة على عزم الرئيس "بايدن" القوي تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، عُقدت محادثات "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع الكورييْن والأمريكيين، وأصدروا جميعا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قضية ذات أهمية قصوى واهتمام مشترك بين سيول وواشنطن، واتفقوا على التعاون الوثيق لحل تلك القضية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" إنه ليس من قبيل الصدفة اختيار كوريا الجنوبية ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ تنصيبه، مؤكدا على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن وتعزيزه، كما أعرب عن موافقته على وصف الرئيس "مون" التحالف بين البلدين بأنه محور رئيسي للسلام والأمن والازدهار.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الأمريكي "أوستن" عن ثقته القوية في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا التحالف مهم جدا لحفظ السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي البيان المشترك الذي صدر في ختام محادثات "2+2"، قال وزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من أولويات التحالف بين سيول وواشنطن، وأكدوا مجددا على إرادة البلدين المشتركة لمواجهة وحل تلك المشكلة، وأيضا على أهمية التزام كوريا الشمالية والمجتمع الدولي بقرارات مجلس الأمن الدولي، وقالوا إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعملان على التنسيق الوثيق بينهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وفيما يتعلق بالقضايا الراهنة الإقليمية، أكد الطرفان على أهمية التعاون الثلاثي الكوري الجنوبي الأمريكي الياباني، ومساندة القيم المشتركة للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي لوعود البلدين باعتراض كل التصرفات التي قد تزعزع النظام الدولي.

كما أوضحا أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تقوم بدور مهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.