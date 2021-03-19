إسراء السقا: أشعر بالسعادة في كوريا

السيدة/ إسراء جمال السقا، شابة مصرية متزوجة من رجل كوري وتعيش في كوريا منذ 7، تقول إنها تشعر بالسعادة في حياتها في كوريا وأنها اجتهدت كثيرا للوصول إلى الوضع الحالي.

وفي مقابلة مع القسم العربي توضح إسراء أنها درست الكمبيوتر في الجامعة في مصر، مع دراسة اللغة الكورية ضمن منظمة كويكا، ثم حصلت على منحة 3 شهور للدراسة في كوريا، ومن ثم، بدأت تدرس على حسابها الخاص، وصارت تعمل وتعيش في كوريا.

وتؤكد إسراء على أن اجتهادها كثيرا ودعم أسرتها قد ساعداها على العيش في كوريا، رغم وجود الكثير من الاختلافات بين مصر وكوريا في العديد من النواحي.

وتحكي إسراء قصة زواجها وتقول إنها تعرفت على زوجها بالصدفة، وأنه وقع في حبها، ومن ثم اعتنق الإسلام وتزوجا من خلال إقامة مراسم الزواج أولا بالطريقة الإسلامية ثم الزفاف بالطريقة الكورية، مؤكدة أنها لم تكن السبب الأكبر في اعتناقه للإسلام، حيث إنه قرأ كثيرا عن الثقافة المصرية أولا وبعد ذلك عن الثقافة الإسلامية، إلى أن اقتنع بالإسلام كدين، وأسلم برغبته الخاصة وليس إجباريا من أجل الزواج.

كما تتحدث إسراء عن قناتها على يوتيوب "كيم كوكي مصرية وكوري"، وتقول إنها تعرض من خلالها حياتها في كوريا كما هي بدون أي مبالغات.

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