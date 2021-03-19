السفارة الإماراتية لدى كوريا تقدم مجموعة من الكتب إلى مكتبة الأطفال في جزيرة نامي

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تبرع سعادة السفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي" بمجموعة من الكتب إلى المكتبة الدولية للأطفال في هذه الجزيرة في مدينة تشون تشن بمقاطعة كانغ وان يوم الجمعة الماضي.

وأقامت إدارة الجزيرة مراسم خاصة للتبرع بحضور "كيم سونغ هو" نائب حاكم المقاطعة، و"لي يونغ كيل" مستشار الاستراتيجيات المستقبلية، و"كيم تشانغ كيو" مدير قسم الثقافة في المقاطعة، إلى جانب سعادة السفير الإماراتي.

وتبرع الجانب الإماراتي بحوالي 90 كتابا مناسبا لقراءة الأطفال بما في ذلك كتب عن تاريخ الإمارات.

الجدير بالذكر أن المكتبة الدولية للأطفال في نامي عبارة عن مكان ثقافي متعدد الأغراض يمكن لأي سائح في الجزيرة زيارتها لقراءة الكتب بحريّة.

من ناحية أخرى، تخطط المكتبة لتنظيم مهرجان جزيرة نامي للكتب العالمية في شهر مايو القادم من أجل إقامة مختلف أنواع المعارض وتقديم المحتويات بواسطة كتب الصور العالمية للأطفال.