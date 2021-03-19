تعاون كوري إماراتي في المزارع الذكية لتربية الماشية

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صرحت شركة "يولايك كوريا (uLikeKorea)" المتخصصة في المزارع الذكية لتربية الماشية مؤخرا بأنها أرسلت كوادر متخصصة لديها إلى مزرعة العين للألبان في الإمارات من أجل بناء نظام ذكي لتربية الماشية.

يذكر أن وزارة الزراعة والغابات والشؤون الريفية الكورية قد اختارت تلك الشركة لتكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع تطوير نظام التقارب بتقنية المعلومات الاتصالات في مجال صناعة الثروة الحيوانية منذ عام 2019.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة "كيم هي جين" إن شركتها أرسلت الكوادر الكورية إلى إمارة العين الإماراتية يوم 10 من هذا الشهر حسب طلب الجانب الإماراتي.

يذكر أن مزرعة العين أنشئت في عام 1981 لتصبح أول مزرعة محلية للألبان هناك، ويتم فيها تربية حوالي 7,000 بقرة للحليب وحوالي 2,000 جمل.

أما شركة يولايك كوريا فهي شركة متخصصة في رعاية صحة الماشية وقد قامت بتطوير "لايف كاير" الكبسولة البيولوجية الخاصة للمزارع الذكية التي يتم فيها تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة على صناعة الثروة الحيوانية.

وأوضحت الشركة أنها أتمت تطوير وترخيص كبسولة بيولوجية وغيرها من أجهزة الاتصالات من أجل بناء نظام ذكي مناسب للظروف الإماراتية. وأضافت أنها أصبحت تقدم معلومات التحليل الأنسب التي تساعد على تحسين الإنتاجية في المزارع الإماراتية.

وأضافت أنها ستقوم بتعزيز الأنشطة التسويقية للدخول إلى الدول العربية الأخرى إلى جانب دخول سوق الجِمَال التي تعتبر سوقا واعدة.