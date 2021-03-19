قطر آرميز تمارس النفوذ الحسن في كوريا

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بمناسبة عيد ميلاد "شوغا" عضو فرقة بي تي إس، أقام نادي قطر آرميز أحد نوادي محبي الفرقة الكورية المشهورة، حفلا خاصا لأعياد ميلاد بعض كبار المسنين الكوريين الذين يعيشون بمفردهم في منطقة الشمال في مدينة ديكو الكورية بدءا من الحادي عشر من هذا الشهر وعلى مدار يومين.

وقدم النادي القطري في هذا الحفل بعض الأطعمة وكعكات التهاني وباقات الزهور إلى جانب 1,660 دولارا من التبرعات المالية إلى 13 مسنا كوريا مقيمين بمفردهم في تلك المنطقة الكورية.

وقال مسؤول في النادي إن "شوغا" ظل يقوم بمختلف الأنشطة الخيرية، بما في ذلك دعم المنتجات الغذائية إلى دور الأيتام وتقديم التبرعات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان سنويا بمناسبة عيد ميلاده منذ عام 2018.

واتباعا لهذا النهج الخيري، شاركوا أيضا في أنشطة التقاسم. وأعرب عن أمله في أن تختفي مشاعر الاكتئاب لدى المسنين بسبب انخفاض الأنشطة الاجتماعية نتيجة لفيروس كورونا.